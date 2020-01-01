Патрульні катери ВМСУ типу «Island» отримають артилерійське озброєння – 25-мм автоматичні гармати (автомати М-110), які використовуються у спарених артустановках 2М-3М.

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на пресслужбу ВМСУ.

Комендори патрульних катерів вже проходять підготовку у 198-у навчальному центрі ВМС ЗС України, де вивчають саме це озброєння. Очікується, що гармата (автомат М-110) буде встановлена на лафет від АУ Mk.38 Mod 0 «Bushmaster», які залишились на катерах.

У листопаді 2019 року начальник управління кораблебудування КВМСУ капітан 1-го рангу Василь Радчук повідомив, що до кінця 2019 року на катерах буде встановлено 12,7-мм кулемет, а у наступному (2020) їх оснастять автоматичними гарматами з дистанційним керуванням та комплексами радіотехнічного озброєння.

Спареною 25-мм установкою 2М-3М у ВМСУ озброєний рейдовий тральщик «Генічеськ», а також передані Морській охороні артилерійські катери проєкту 1204 «Шмель». 2М-3М є засобом самооборони кораблів та може використовуватися на відстані до 3000 м. Перший варіант установки 2М-3 (без «М») з автоматом 110-ПМ був прийнятий на озброєння у 1953 році.

Фото: УМП