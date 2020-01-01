У морській піхоті ВМС України створять ракетний полк протикорабельного комплексу «Нептун»
|12:30 13.01.2020
|Украина
Перші комплекси крилатих протикорабельних ракет наземного базування “Нептун” отримає морська піхота ВМС України, для цього в її складі буде створений ракетний полк.
“Саме у підрозділи морської піхоти надійдуть перші ракетні комплекси наземного базування. Після прийняття на озброєння протикорабельної ракети «Нептун» буде створений ракетний полк, а це надасть нам серйозні можливості для протидії агресії Росії з моря”, – повідомив командувач МП генерал-лейтенант Юрій Содоль, передає Український мілітарний портал.
Також цьогоріч заплановано оснащення двох батальйонів морської піхоти бронеавтомобілями «Козак-2М1», які призначені для виконання широкого кола завдань. Загалом у 2020 році планується отримати понад 70 одиниць автомобільної техніки та більше 80-ті бронетанкової.
Минулого року було сформовано 7-й окремий зенітний ракетний дивізіон, який має на озброєні модернізований зенітний ракетний комплекс С-125-2Д1.
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