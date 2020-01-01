Біля Іонічного острова Паксі в Греції затонуло судно з біженцями, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.

Загиблих виявили під час пошукових робіт. Ще 21 людину врятували, а троє з них госпіталізували. Судно прямувало в Італію.

До пошукових робіт були залучені патрульні катери берегової охорони, вертольоти військово-морського флоту, а також вантажні кораблі, які пропливали поруч.