Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
|12:00 13.01.2020
|Греция
Біля Іонічного острова Паксі в Греції затонуло судно з біженцями, внаслідок чого загинули щонайменше 12 осіб.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Aljazeera.
Загиблих виявили під час пошукових робіт. Ще 21 людину врятували, а троє з них госпіталізували. Судно прямувало в Італію.
До пошукових робіт були залучені патрульні катери берегової охорони, вертольоти військово-морського флоту, а також вантажні кораблі, які пропливали поруч.
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