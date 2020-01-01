Оккупанты жалуются на катастрофическую не хватает машин «скорой помощи»

11:40 13.01.2020   Крым

В оккупированном Крыму автопарк машин «скорой помощи» находится в плачевном состоянии. 

Так называемое руководство Крымского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи собирается просить российское правительство Крыма о финансовой помощи на закупку автомобилей для скорой помощи. Об этом в эфире российского радио «Спутник в Крыму» сообщил руководитель центра Сергей Олефиренко, пишет группа Информационное сопротивление

«По законодательству, через пять лет остаточная балансовая стоимость автомобиля скорой помощи составляет ноль. Мы попали в ловушку, когда массово в 2014 году были поставки автотранспорта, сейчас массово проходит срок их эксплуатации. Пробеги доходят по полмиллиона километров, двигатели пережили по одному-два капитальных ремонта. К осени мы столкнемся с тем, что по 50-60 машин придется списывать сразу», – сказал он.

Олефиренко добавил, что в настоящий момент в медучреждении двойной автопарк: более 300 машин на 150 бригад, но машины быстро изнашиваются.

«В прошлом году, в декабре, мы получили 19 новых «Фордов» по федеральной программе. Проблема в том, что это санитарный транспорт, машины, которые работают на убой, сутками в пути», – сообщил Олефиренко.



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