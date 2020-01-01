Комітет ООН: Росія продовжує дискримінацію кримських татар і українців у Криму

09:15 13.01.2020   Крым

Росія продовжує застосовувати в окупованому Криму своє законодавство з метою дискримінації етнічних груп, у тому числі кримських татар і українців, ігноруючи рекомендації Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

Про це повідомляє Антидискримінаційний центр "Меморіал", пише Укрінформ.

"Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації опублікував свою оцінку дискримінації кримських татар у підконтрольному РФ Криму ... Експерти Комітету вкотре закликали уряд РФ надати Управлінню Верховного комісара з прав людини повний доступ у Крим для моніторингу ситуації. Комітет зазначив, що в Криму продовжує застосовуватися законодавство та адміністративні заходи, які дискримінують етнічні групи і корінні народи, в тому числі в питаннях громадянства, вивчення української мови, реєстрації релігійних спільнот і діяльності кримськотатарських органів самоврядування, включаючи Меджліс", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у комітеті ООН, Росія не надала інформацію про те, які дії були зроблені для розслідування і притягнення до відповідальності винних у порушенні прав кримських татар, у тому числі насильницьких зникнень, довільних затримань і негуманного поводження.

"Комітет дійшов висновку, що уряд РФ не виконав попередні рекомендації Комітету", - цитує "Меморіал" інформацію Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

Як повідомлялося, в серпні 2017 року Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації ухвалив Заключні зауваження по Росії. У пунктах 19-20 Комітет висловив занепокоєння у зв'язку із забороною функціонування кримськотатарських представницьких інститутів, зокрема, Меджлісу і закриттям кількох медіамайданчиків; а також у зв'язку з порушеннями прав кримських татар, включаючи зникнення, кримінальні та адміністративні переслідування, масові рейди, допити. Комітет також висловив занепокоєння з приводу обмежень на використання і вивчення української мови після подій 2014 року в Криму.



Ще на цю тему:

15:20 13.01.2020
Доньку політв'язня затримали на адмінмежі з Кримом і повезли до поліції
11:20 13.01.2020
У фигуранта ялтинского «дела дела Хизб ут-Тахрир» ухудшилось состояние здоровья – адвокат
09:59 11.01.2020
Мати фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" розповіла про умови утримання в СІЗО РФ
19:41 10.01.2020
Український консул зустрівся з кримськими політв'язнями у СІЗО Ростова
17:30 10.01.2020
Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" потребує невідкладної медичної допомоги – Денісова
09:15 10.01.2020
В окупованому Криму активісти оплатили штраф за пікет монетами
08:30 10.01.2020
Робоча зустріч керівництва Представництва та лідерів кримськотатарського народу
20:40 09.01.2020
Фігурантів красногвардійської "справи Хізб ут-Тахрір" етапують з Криму в Росію / Фото
15:40 09.01.2020
Очередной судебный процесс над крымчанами: политзаключенному грозит пожизненный срок
15:55 05.01.2020
Ильвер Аметов уже более часа находится в Судакском отделении полиции
18:01 02.01.2020
За "кримськими справами" Росія тримає у в'язницях мінімум 89 осіб
08:30 02.01.2020
Политзаключенному Энверу Бекирову, незаконно осужденному к 18 годам колонии, исполнилось 57 лет
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
19:00 13.01.2020
ЮВО: На росийской военной базе в Армении авиация прикрывала тактические группы
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:00 13.01.2020
США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.01.2020
Біля берегів Греції затонув човен з мігрантами: загинули 12 осіб
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
09:30 08.01.2020
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
08:45 06.01.2020
У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"
Всі новини країни
Грузия Грузия
19:30 13.01.2020
ЮВО: Российские военные в Абхазии осваивают навыки беспарашютного десантирования
09:45 13.01.2020
ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів
16:21 10.01.2020
Абхазії: прихильники Хаджимби заявили, що учасники протесту захопили зброю в «адміністрації президента»
14:41 10.01.2020
Уряд Грузії розірвав контракт на будівництво мегапорту у Чорному морі
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
19:15 13.01.2020
Российский ракетный крейсер зашел в Средиземное море
18:30 13.01.2020
Буксир "Георгий Седов" пополнил флот Азовского филиала "Росморпорта" / Фото
16:00 13.01.2020
Корабли Каспийской флотилии отработали нормативы боевой готовности кораблей
15:45 13.01.2020
Следствие РФ назвало виновного в катастрофе «суперджета» в Шереметьево
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
08:45 08.01.2020
Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
Всі новини країни
Турция Турция
15:30 13.01.2020
Пассажиропоток в аэропортах Стамбула в 2019 году превысил 104 млн
13:45 13.01.2020
На юге Турции началась антитеррористическая операция / Видео
16:41 10.01.2020
В Анталії здійснив жорстку посадку російський літак, пошкоджено фюзеляж / Фото
10:30 10.01.2020
Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, трьох людей шукають
Всі новини країни
Украина Украина
20:00 13.01.2020
Сім’я Олега Сенцова переїхала з окупованого Криму до Києва / Фото
19:45 13.01.2020
Статистика оккупантов: Крым стал лидером юга России по ущемлению свободы слова в СМИ
18:45 13.01.2020
С лиц, контролировавших крымский банк ВВБ, пытаются через суд взыскать 10,2 млрд руб
18:15 13.01.2020
Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете МАУ, встретятся в Лондоне
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд