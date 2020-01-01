Росія продовжує застосовувати в окупованому Криму своє законодавство з метою дискримінації етнічних груп, у тому числі кримських татар і українців, ігноруючи рекомендації Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

Про це повідомляє Антидискримінаційний центр "Меморіал", пише Укрінформ.

"Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації опублікував свою оцінку дискримінації кримських татар у підконтрольному РФ Криму ... Експерти Комітету вкотре закликали уряд РФ надати Управлінню Верховного комісара з прав людини повний доступ у Крим для моніторингу ситуації. Комітет зазначив, що в Криму продовжує застосовуватися законодавство та адміністративні заходи, які дискримінують етнічні групи і корінні народи, в тому числі в питаннях громадянства, вивчення української мови, реєстрації релігійних спільнот і діяльності кримськотатарських органів самоврядування, включаючи Меджліс", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у комітеті ООН, Росія не надала інформацію про те, які дії були зроблені для розслідування і притягнення до відповідальності винних у порушенні прав кримських татар, у тому числі насильницьких зникнень, довільних затримань і негуманного поводження.

"Комітет дійшов висновку, що уряд РФ не виконав попередні рекомендації Комітету", - цитує "Меморіал" інформацію Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації.

Як повідомлялося, в серпні 2017 року Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації ухвалив Заключні зауваження по Росії. У пунктах 19-20 Комітет висловив занепокоєння у зв'язку із забороною функціонування кримськотатарських представницьких інститутів, зокрема, Меджлісу і закриттям кількох медіамайданчиків; а також у зв'язку з порушеннями прав кримських татар, включаючи зникнення, кримінальні та адміністративні переслідування, масові рейди, допити. Комітет також висловив занепокоєння з приводу обмежень на використання і вивчення української мови після подій 2014 року в Криму.