У фигуранта ялтинского «дела дела Хизб ут-Тахрир» ухудшилось состояние здоровья – адвокат
|11:20 13.01.2020
|Крым
Адвокат по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир» Айдер Азаматов сообщил, что у Арсена Джеппарова, которого в настоящее время содержат в СИЗО российского города Шахты, ухудшилось состояние здоровья.
Как пишет издание Крым.Реалии, адвокат сообщил: «У Арсена за ушами появились два типа фурункулов, из-за которых у него появились сильные боли. Наряду с этим, у Арсена уже были проблемы с постоянно высоким давлением, постоянными головными болями и появившимися на лице жировиками».
По информации адвоката, администрация СИЗО не реагирует на ухудшение здоровья заключенного, а также на письменные и устные заявления о предоставлении медицинской помощи.
«Хочу напомнить, что у бывшего военнопленного ВМС Украины Юрия Будзыло такие фурункулы очень часто появлялись на шеи, их постоянно приходилось удалять. Однако в СИЗО Лефортово медики оказывали медицинскую помощь Будзыло... Но почему-то в случае с Арсеном Джеппаровым помощь ему не оказывается и СИЗО бездействует, совершая преступление в отношении человека, в данном случае гражданина Украины», – рассказал Азаматов.
Адвокат отметил, что Генеральный консул Украины в Ростовской области Тарас Малышевский уже проинформирован о данной ситуации и в ближайшее время должен посетить Арсена Джеппарова.
Комментарии сотрудников администрации СИЗО города Шахты по поводу отказа в предоставлении медицинской помощи фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» на момент публикации новости отсутствовали.
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