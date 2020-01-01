Адвокат по ялтинскому «делу Хизб ут-Тахрир» Айдер Азаматов сообщил, что у Арсена Джеппарова, которого в настоящее время содержат в СИЗО российского города Шахты, ухудшилось состояние здоровья.

Как пишет издание Крым.Реалии, адвокат сообщил: «У Арсена за ушами появились два типа фурункулов, из-за которых у него появились сильные боли. Наряду с этим, у Арсена уже были проблемы с постоянно высоким давлением, постоянными головными болями и появившимися на лице жировиками».

По информации адвоката, администрация СИЗО не реагирует на ухудшение здоровья заключенного, а также на письменные и устные заявления о предоставлении медицинской помощи.

«Хочу напомнить, что у бывшего военнопленного ВМС Украины Юрия Будзыло такие фурункулы очень часто появлялись на шеи, их постоянно приходилось удалять. Однако в СИЗО Лефортово медики оказывали медицинскую помощь Будзыло... Но почему-то в случае с Арсеном Джеппаровым помощь ему не оказывается и СИЗО бездействует, совершая преступление в отношении человека, в данном случае гражданина Украины», – рассказал Азаматов.

Адвокат отметил, что Генеральный консул Украины в Ростовской области Тарас Малышевский уже проинформирован о данной ситуации и в ближайшее время должен посетить Арсена Джеппарова.

Комментарии сотрудников администрации СИЗО города Шахты по поводу отказа в предоставлении медицинской помощи фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» на момент публикации новости отсутствовали.