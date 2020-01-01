РФ використовує шахрайські схеми, відправляючи судна з Криму в Туреччину
|08:15 13.01.2020
|Крым
Росія в умовах заборони Туреччини на морське сполучення з портами окупованого Криму використовує шахрайські схеми при відправленні суден, зокрема, відключаючи навігацію та підробляючи документи.
Про це сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв’ю UATV, пише Укрінформ.
"Не буду заперечувати, дійсно, якісь компанії здійснюють перевезення. Але є офіційна позиція турецької сторони – заборонено сполучення з портами окупованого Криму. Вони закриті для морського сполучення. Ті випадки, які, на жаль, часом трапляються, не мають систематичного характеру. Вони відбуваються у зв’язку з шахрайськими схемами", - підкреслив Сибіга.
За його словами, аби здійснювати такі провокативні дії, на суднах відключають навігацію, підробляють документи, при заході в турецькі порти вказують, що судно прибуло з території Росії, без позначення заходу в порти окупованого Криму.
Він додав, що посольству відомі назви, власники цих суден, про їхнє переміщення інформується турецька сторона з метою реагування, є намір ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною.
"Звичайно, що здійснюються перевірки, але має місце шахрайська схема, яка потребує спільних зусиль, зокрема правоохоронних органів двох країн. Напевно, ми також будемо ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною з метою посилення ефективності нашої спільної протидії щодо таких випадків. І ніякого поромного сполучення немає, все це – прояви гібридної війни", - сказав дипломат.
Як повідомлялося, у листопаді з'явилася інформація, що між окупованим Кримом і Туреччиною запрацювала поромна переправа. У Міністерстві закордонних справ Туреччини спростували цю інформацію.
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