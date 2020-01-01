США будут противодействовать строительству «Турецкого потока» через Болгарию
|11:00 13.01.2020
|Болгария
США выступают против строительства второй линии газопровода «Турецкий поток», предназначенной для доставки газа в юго-восточную Европу через Болгарию.
Об этом в интервью Болгарскому национальному радио (БНР) заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл, пишут Новости Болгарии.
«Мы осознаём, что энергетическая безопасность очень важна для Европы, и понимаем, что когда наши союзники имеют гарантированный доступ до энергоисточников, то они сильнее и надёжнее. Проблема в том, что Москва имеет другую точку зрения. Москва использует энергоисточники как политический инструмент, которым пытается разделить Европу. «Северный поток — 2» и вторая линия «Турецкого потока» — это проблема, они не обеспечивают энергетической диверсификации Европы и дестабилизируют Украину, потому что Россия получает возможность не использовать газопроводы на украинской территории. Мы считаем, что это даёт России возможность влиять на Европу», — пояснил заместитель госсекретаря США.
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