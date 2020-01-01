Первым двум вертолетоносцам РФ присвоят названия от "Мистралей"

10:45 13.01.2020   Крым

Главный штаб ВМФ России принял решение присвоить первым отечественным универсальным десантным кораблям (УДК), которые заложат в оккупированном Крыму, названия "Севастополь" и "Владивосток", ранее предназначавшиеся для заказанных во Франции "Мистралей". 

Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Главный штаб ВМФ решил назвать первые российские УДК "Севастополь" и "Владивосток". Ранее такие названия были присвоены двум вертолетоносцам типа "Мистраль", заказанным у Франции", - сказал собеседник агентства.

В Военно-морском флоте не стали комментировать изданию предоставленную источником информацию.

Как заявляли в ноябре 2019 года источники ТАСС в кораблестроительной отрасли, первые российские УДК планируется заложить в мае на захваченном после оккупации Крыма керченском судостроительном заводе "Залив". Корабли получат следующие тактико-технические характеристики: водоизмещение - 25 тыс тонн, максимальная длина - около 220 м, авиагруппа - более 20 тяжелых вертолетов. Один УДК сможет перевозить до 900 морпехов и получит доковую камеру для десантных катеров.

В конце декабря 2019 года в интервью "Красной Звезде" заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что контракт на строительство универсальных десантных кораблей должен быть подписан в 2020 году.

В 2011 году Россия заключила контракт с Францией на два УДК типа "Мистраль", строительство кораблей, названных "Севастополь" и "Владивосток", началось в 2012 и 2013 годах. "Владивосток", в частности, выполнил несколько выходов в море в рамках ходовых испытаний, в том числе с российскими моряками на борту. После введения санкций против РФ сделка была расторгнута летом 2015 года. Корабли были проданы французской стороной Египту, где получили имена президентов арабской республики.

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), перевозить от нескольких сотен до 1 тысячи и более морских пехотинцев, оснащены доком для катеров, перевозят бронетехнику. В РФ и СССР корабли подобного класса не строились.

Ранее сообщалось, что Россия представила проект вертолетоносцев.



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