Для строительства российских сейсмических судов не хватает оборудования и программного обеспечения
|10:30 13.01.2020
|Россия
Для строительства российских судов сейсморазведки 3D пока не хватает в полном объеме оборудования и программного обеспечения.
Об этом в интервью журналу "Энергетическая политика" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пищет sudostroenie.info.
По его словам, в настоящее время необходимо решить задачу по созданию комплекса программных продуктов для увязки и корректной работы судов и разного сейсмического оборудования. При этом часть из продуктов будет разработана в результате реализации трёх ресурсных работ в 2021 году, некоторые ещё предстоит создать.
В то же время министр отметил, что для строительства самих судов отечественная отрасль обладает необходимыми компетенциями.
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