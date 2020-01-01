Для строительства российских судов сейсморазведки 3D пока не хватает в полном объеме оборудования и программного обеспечения.

Об этом в интервью журналу "Энергетическая политика" рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, пищет sudostroenie.info.

По его словам, в настоящее время необходимо решить задачу по созданию комплекса программных продуктов для увязки и корректной работы судов и разного сейсмического оборудования. При этом часть из продуктов будет разработана в результате реализации трёх ресурсных работ в 2021 году, некоторые ещё предстоит создать.

В то же время министр отметил, что для строительства самих судов отечественная отрасль обладает необходимыми компетенциями.