В России продолжают "импортозамещать" производство газотурбинных двигателей для всех типов техники.

Однако, вместе с определенными успехами по выпуску новых ГТД обеспечить полную независимость в части ремонта уже поставленных двигателей пока не удалось. Об этом Mil.Press FlotProm рассказали источники на двух российских предприятиях, занимающихся ремонтом ГТД и энергоустановок на их базе.

По их информации, проблема в монопольном положении на рынке ремонта компаний с иностранным участием. Например, связанных с украинскими производителями газотурбинных двигателей. Журналисты и эксперты издания оценили перспективы импортозамещения в этой сфере, опросив высокопоставленных представителей российской промышленности и чиновников.

В Украине ремонт ГТД осуществляли представители производителей или же связанные с ними компании. Однако из-за "обострения двусторонних отношений" Москвы и Киева ряд украинских заводов ушли с российского рынка - прежде всего покинув его военную составляющую.

Пострадали не только заказчики, но и государство - ведь из-за политических факторов перспективы работы с украинскими предприятиями непредсказуемы, пишет издание. Подобная ситуация с производством морских газотурбинных двигателей уже сорвала часть кораблестроительной программы для ВМФ России. Несмотря на уход ряда украинских компаний часть из них продолжили свою работу, пускай некоторые - и в опосредованном виде. При этом отдельные предприятия сохранили положение, близкое к монопольному.

С 2014 по 2018 годы более десяти конкурсов на различные работы по техобслуживанию и ремонту ГТД выиграло ЗАО "Борисфен". По данным информационно-аналитического сервиса "Коммерсантъ Картотека", из 200 тысяч рублей уставного капитала предприятия 90% - вклад ООО "Лосиный остров", еще 10% - ОАО "Мотор Сич" (Украина). При этом уставный капитал ООО "Лосиный остров" - 10 тысяч рублей - на 80% принадлежит Вячеславу Александровичу Богуслаеву. Человек с такими именем и фамилией возглавляет и частично владеет производителем ГТД - "Мотор Сич".

Среди заказчиков работ - структуры, связанные с Минобороны, ФСБ, МЧС и Росгвардией. При этом в ряде случаев на конкурс заявлялись и российские предприятия. Однако при исполнении контрактов в 2014-2018 годах срабатывало монопольное положение украинского производителя на рынке ГТД - например, для авиации и промышленности. Речь идет о возможностях закупки запчастей, рассказали изданию в одной из российских компаний, занимающихся ремонтом газотурбинных двигателей. "Нам просто отказывали в закупке запчастей, предлагая взамен провести работы самим, - отметили на предприятии. - В итоге единственным выходом стало обращение в Федеральную антимонопольную службу".

Необходимость импортозамещения в части ремонта ГТД в беседе с Mil.Press FlotProm подчеркнули высокопоставленные представители российской промышленности и власти.

Владимир Гутенев, координатор экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, выделил два аспекта в этой проблеме. Первый из них, по словам Гутенева, - это обеспечение технологической независимости: "Мы должны формировать преференции для отечественных производителей там, где у нас есть необходимые компетенции". Второй - высокая маржинальность направления ремонта ГТД. "Это не только политика, но и экономика, - считает зампред комитета ГД. - Импортозамещение приводит к формированию запросам для науки и промышленности на новые разработки. Поэтому мы должны создавать как механизмы преференций, так и формировать нормативную среду, которая давала бы преимущество отечественным производителям при проведении конкурсов".

Владимир Гутенев добавил, что в Объединенной двигателестроительной корпорации "делается многое" для импортозамещения в части производства газотурбинных двигателей. Вместе с тем, отметил он, временной цикл импортозамещения достаточно долгий. В авиастроении нам потребовалось около пяти лет, чтобы в основном заместить продукцию более чем 50 украинских предприятий. То есть мы постепенно уходим от импортозависимости, это органичный процесс, который мы форсируем, но есть определенные технологические циклы, которые невозможно без рисков критически ускорить. "Системная работа Минпромторга и коллегии ВПК под руководством Юрия Борисова сформировала добротный каркас, на который нарастает живая плоть. Нужен разумный баланс между желаниями по темпам импортозамещения и реальностью: возможно, придется набраться терпения", - резюмировал он.

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сказал изданию, что тема ремонта морских газотурбинных двигателей важна для ОСК. Вместе с тем эти задачи освоены Кронштадтским морским заводом. По его словам, "почившая" промышленная группа "Новик" утащила за собой и часть компетенций по ремонту ГТД. Вместе с тем большинство компетенций закрыли рыбинские двигателестроители. Рахманов отметил соответствующие работы "Сатурна" и Объединенной двигателестроительной корпорации в целом.