ЦВК невизнаної Абхазії назвала дату перевиборів президента на тлі протестів

09:45 13.01.2020   Абхазия

Центральна виборча комісія сепаратистського регіону Грузії, Абхазії призначила дату дострокових виборів президента на 22 березня у той час, як сотні протестувальників залишаються в будівлі адміністрації фактичного лідера, вимагаючи його відставки.

Як заявив голова ЦВК сепаратистського регіону Тамаз Гогія, він не згоден із рішенням Верховного суду про скасування підсумків попередніх президентських виборів, але визнає його і діє строго в рамках закону, пише Радіо Свобода.

У вересні минулого року на виборах президента в сепаратистській Абхазії переміг Рауль Хаджимба. Опозиція не визнала результати голосування. 9 січня учасники протесту захопили будівлю адміністрації Хаджимби. Після цього парламент сепаратистського регіону ухвалив постанову із закликом до Хаджимби подати у відставку.

10 січня Верховний суд сепаратистського регіону скасував результати президентських виборів. Хаджимба, однак, відмовляється залишати посаду і закликає опозицію до переговорів для збереження стабільності.

Він також заявив, що оскаржить сьогоднішнє рішення ЦВК. Протестувальники, зі свого боку, заявляють, що не залишать адміністрацію президента, поки Хаджимба не подасть у відставку.

У Сухумі цього тижня вирушив заступник голови Ради безпеки Росії Рашид Нургалієв. Росія – одна з небагатьох країн, які визнали незалежність Абхазії, а також іншого сепаратистського регіону Грузії – Південної Осетії.

Москва зробила це після російсько-грузинської війни в 2008 році. В Абхазії розміщені російські військові, а більшість жителів мають російські паспорти.

Тбілісі й країни Заходу вважають ці території окупованими регіонами Грузії.



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