Севастопольский морской порт останется в собственности города
|09:30 13.01.2020
|Севастополь
Незаконно посетивший аннексированный Крым президент России Владимир Путин поддержал инициативу оставить Севастопольский морской порт в ведении местных властей.
Об этом рассказал и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания по социально-экономическому развитию оккупированного Крыма, которое прошло под председательством Путина в Ялте, пишет Новый Севастополь.
«Мы не будем федерализировать Севастопольский морской порт. Сегодня президент поддержал (решение) министерства транспорта РФ. Он останется в ведении города, и мы попробуем его развивать как единый хозяйственный организм. Тем более, что с запуском грузовых перевозок по Крымскому мосту мы рассчитываем, что порт сможет получить новый импульс развития, и он станет важным инструментом развития города», - сказал он.
Ранее было принято решение о федерализации порта. Экс-губернатор Дмитрий Овсянников говорил о необходимости поиска инвестора для предприятия.
Однако в сентябре 2019 года Развожаев заявил, что может быть принято решение оставить порот в ведении города.
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