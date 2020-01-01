В России считают, что развитию водного хозяйства в Крыму мешают санкции

09:00 13.01.2020   Крым

Водное хозяйство оккупированного Крыма развивается медленно в связи с санкциями, которые препятствуют частным инвестициям и поставкам оборудования по очистке и опреснению подземных вод.

В России при этом нет качественных аналогов такого оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 января, раскритиковал оккупационные власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.

"Из-за санкций проблемы не только с привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения, но и с поставками зарубежного оборудования. Лидерами по технологиям опреснения являются Израиль и Франция. При этом нет качественных российских аналогов отраслевого оборудования, например, по опреснению воды", - рассказали в РАВВ.

При этом в ассоциации уточнили, что в Крыму сохраняются большие сложности с источниками водоснабжения, сегодня это только осадки или подземные воды, где по большей части соленая вода, которую нужно чистить с применением дорогих зарубежных технологий. В настоящее время на экспертном уровне ведется обсуждение возможного строительства водоопреснительных мощностей.

"Сегодня многое делается в Крыму по водоснабжению и водоотведению. Можно вспомнить, что при Украине вода во многих частях полуострова продавалась по расписанию, а сегодня даже с перекрытым Северо-Крымским каналом водоснабжение стало постоянным, без перебоев. За прошедшие годы также переведена на российские стандарты вся водохозяйственная нормативно-правовая база", - добавили в РАВВ.



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