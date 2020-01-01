В России считают, что развитию водного хозяйства в Крыму мешают санкции
|09:00 13.01.2020
|Крым
Водное хозяйство оккупированного Крыма развивается медленно в связи с санкциями, которые препятствуют частным инвестициям и поставкам оборудования по очистке и опреснению подземных вод.
В России при этом нет качественных аналогов такого оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).
Президент России Владимир Путин в пятницу, 10 января, раскритиковал оккупационные власти Крыма за отсутствие внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.
"Из-за санкций проблемы не только с привлечением инвестиций в развитие инфраструктуры водоснабжения, но и с поставками зарубежного оборудования. Лидерами по технологиям опреснения являются Израиль и Франция. При этом нет качественных российских аналогов отраслевого оборудования, например, по опреснению воды", - рассказали в РАВВ.
При этом в ассоциации уточнили, что в Крыму сохраняются большие сложности с источниками водоснабжения, сегодня это только осадки или подземные воды, где по большей части соленая вода, которую нужно чистить с применением дорогих зарубежных технологий. В настоящее время на экспертном уровне ведется обсуждение возможного строительства водоопреснительных мощностей.
"Сегодня многое делается в Крыму по водоснабжению и водоотведению. Можно вспомнить, что при Украине вода во многих частях полуострова продавалась по расписанию, а сегодня даже с перекрытым Северо-Крымским каналом водоснабжение стало постоянным, без перебоев. За прошедшие годы также переведена на российские стандарты вся водохозяйственная нормативно-правовая база", - добавили в РАВВ.
Ще на цю тему:
Ситуация с водой в Крыму может стать еще хуже - метеорологи
Оккупанты бурят скважины и строят пруды для орошения сельхозугодий
Недавние дожди не улучшили водную ситуацию в оккупированном Крыму
Оккупированный Севастополь переведут на почасовую подачу воды
Оккупанты бурят все новые скважины для подачи питьевой воды
Водохранилища Крыма мелеют: в разы сократился приток воды
Оккупированному Крыму хватит воды на 4 месяца
Оккупанты заявили о дефиците воды в крымских реках
Симферополь и несколько сел на двое суток останутся без воды