Оккупационным властям Крыма придется вернуть в бюджет России почти 2 млрд рублей
|08:45 13.01.2020
|Крым
Почти 2 млрд рублей осталось на счетах муниципальных образований оккупированного Крыма по итогу 2019 года.
По сравнению с 2018 годом, остаток вырос на 500 млн рублей, сообщила в ходе совещания по вопросам реализации региональных проектов вице-премьер – министр финансов оккупированного Крыма Ирина Кивико, пишет Крыминформ.
«1 млрд 800 млн рублей осталось на счетах муниципальных образований Республики Крым. В прошлом году было 1 млрд 300 млн», – рассказала Кивико.
Ранее "глава Крыма" Сергей Аксенов назвал недопустимыми ошибки планирования и отсутствие понимания расхода средств муниципальных образований.
Он напомнил, что сейчас на остатках средств муниципальных образований остались большие средства, которые необходимо вернуть в федеральный бюджет. «Примечательно, что на протяжении всего года, все регионы как один утверждали, что успеют выполнить поставленные задачи», – резюмировал Аксенов.
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