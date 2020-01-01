На кораблях Каспийской флотилии прошли тренировки по борьбе за живучесть
|08:30 13.01.2020
|Россия
В пунктах постоянного базирования кораблей Каспийской флотилии в Республике Дагестан и Астраханской области завершились тренировки экипажей кораблей по борьбе за живучесть.
Занятия проводились на специальных учебно-тренировочных комплексах «Астрахань» и «Каспий», пресс-служба Минобороны РФ.
В условиях, максимально приближенных к боевым, были сымитированы различные внутренние корабельные помещения и отсеки, что позволило военнослужащим в полном объеме освоить приемы и совершенствовать навыки по спасению корабля в условиях поступления забортной воды и возгорания.
В ходе тренировок моряки выполнили задачи по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, ликвидировали пробоины в корпусе корабля и устранили поступление забортной воды, использовав специальные латки.
При тушении пожара моряки экипировались в специальные пожарные костюмы, герметизировали горящий отсек и остановили распространение огня, ликвидировав очаги возгорания.
Все военнослужащие, входящие в состав аварийных партий и пожарных расчетов, справились с поставленными задачами в установленное время.
В тренировках приняли участие аварийные партии из числа расчетов экипажей ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Волгодонск», «Махачкала», «Астрахань», базовых тральщиков «Магомед Гаджиев».
Ще на цю тему:
Экипаж корабля ЧФ «Касимов» провел противолодочные учения
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона, 9 января
На Каспийской флотилии начались учебно-методические сборы корабельных подрывных команд
Путин понаблюдал за ходом учений кораблей двух флотов в Черном море
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии учились реагировать на кризисные ситуации
ЮВО: Военнослужащие округа провели ряд учений