Экипаж патрульного корабля Черноморского флота страны-агрессора «Василий Быков» отработал элементы второй специальной курсовой задачи - «Плавание и ведение боя одиночным кораблем» в акватории Чёрного моря.

Для проведения практических действий корабль вышел в море, совершил переход в полигон боевой подготовки и выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, пишет пресс-служба Минобороны России.

В рамках отработки элементов курсовой задачи моряки провели корабельные учения по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также отработали алгоритм действий в ходе тренировок по борьбе за живучесть при стоянке на незащищённом рейде.

Ранее личный состав корабля сдал первую курсовую задачу К-1, которая является ежегодным начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа пк «Василий Быков» станет выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.

Накануне экипаж корабля принял участие в совместных учениях Черноморского и Северного флота, в рамках которых состоялись ракетные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр».