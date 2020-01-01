Патрульный корабль ЧФ отработал зенитные и артиллерийские стрельбы
|08:00 13.01.2020
|Крым
Экипаж патрульного корабля Черноморского флота страны-агрессора «Василий Быков» отработал элементы второй специальной курсовой задачи - «Плавание и ведение боя одиночным кораблем» в акватории Чёрного моря.
Для проведения практических действий корабль вышел в море, совершил переход в полигон боевой подготовки и выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, пишет пресс-служба Минобороны России.
В рамках отработки элементов курсовой задачи моряки провели корабельные учения по противовоздушной обороне и радиоэлектронной борьбе, а также отработали алгоритм действий в ходе тренировок по борьбе за живучесть при стоянке на незащищённом рейде.
Ранее личный состав корабля сдал первую курсовую задачу К-1, которая является ежегодным начальным этапом в системе допуска экипажей кораблей к выполнению ими задач по предназначению.
Следующим этапом боевой подготовки экипажа пк «Василий Быков» станет выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки флота.
Накануне экипаж корабля принял участие в совместных учениях Черноморского и Северного флота, в рамках которых состоялись ракетные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр».
Ще на цю тему:
Армейский корпус ЧФ проводит учения на полигоне под Симферополем
Представлено проект російського вертольотоносця
Путин призвал увеличить долю современных вооружений в ВМФ до 70%
Як Росія переозброює окупаційний флот в Криму
Черноморский флот и Каспийская флотилия страны оккупанта получили 10 новых судов в прошлом году
У Чорне море на буксирі зайшов російський військовий корабель
Численность российских войск на оккупированном полуострове составляет 30-35 тысяч человек – эксперт
Росія має намір частіше проводити льотні навчання над Кримом
Корабли ЧФ оккупантов провели учения по пополнению запасов в море