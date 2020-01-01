По информации Министрства обороны России на территории ЮВО в период с 10 по 12 января прошли следующие мероприятия:

1. На российской военной базе в Армении началась подготовка военнослужащих снайперского подразделения.

Учения проводятся в рамках подготовки к конкурсу Армейских международных игр (АрМИ-2020) «Снайперский рубеж», пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Опытные инструкторы обучают снайперов в составе снайперских пар и групп на полигоне Камхуд выбору целей и правилам индивидуального прицеливания из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и температуру.

В практических занятиях принимают участие более 100 военнослужащих снайперов из стрелкового (снайперского) и разведывательных подразделений соединения.

2. В артиллерийском соединении ЮВО, дислоцированном в Республике Адыгея, были подняты по тревоге подразделения оперативного реагирования.

По замыслу учения, диверсанты условного противника проникли на территорию военного городка и предприняли попытку захвата парка боевых машин, сообщает пресс-служба.

Во внезапной проверке в общей сложности были задействованы около 100 военнослужащих ЮВО и порядка 10 единиц боевой и специальной техники.

3. Разведчики подразделений ЮВО, дислоцированных на Северном Кавказе, приступили к интенсивной подготовке на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

Опытные инструкторы в рамках специального курса будут обучать военнослужащих практическим действиям в горной местности, скорострельной стрельбе, экстремальному вождению, рукопашному и ножевому бою, маскировке с помощью подручных средств, специальной экипировки и естественных предметов, пишет пресс-служба.

Раз в неделю разведчики будут осуществлять трехсуточные выходы по различным незнакомым маршрутам на высотах от 1500 до 2700 м над уровнем моря, на которых будут отрабатываться действия в сторожевом охранении, патрулировании, с использованием средств современной цифровой связи и навигации, а также комплексов разведки и связи «Стрелец».

4. Расчеты зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 «Триумф», дислоцированных в Краснодарском крае, отработали действия по получению сигнала о нарушении воздушных границ летательным аппаратом условного противника, обнаружили, сопроводили и условно уничтожили воздушную цель. Также были задействованы радиотехнические подразделения, выполнявшие задачи по обнаружению воздушных целей.

В тренировке было задействовано более 200 военнослужащих и 30 единиц военной техники.

5. Военные связисты бригады управления 58-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Северной Осетии, приступили к подготовке к конкурсу «Уверенный прием».

Все практические действия военнослужащие будут выполнять на новейшей специальной технике: радиостанциях Р-166, цифровых радиорелейных станциях Р-431АМ, командно-штабных машинах Р-149АКШ и др.