Мати фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" розповіла про умови утримання в СІЗО РФ

09:59 11.01.2020   Крым

Діляра Абдуллаєва, мати фігурантів першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" Узеїра і Теймура Абдуллаєвих, розповіла про неналежні умови утримання своїх синів у СІЗО Таганрога Ростовської області РФ.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. Абдуллаєва розповіла, що сьогодні їй вдалося відвідати своїх синів у СІЗО і поговорити з ними через скло в кабіні для побачень, повідомляє УНІАН.

"Я бачилася з синами тиждень тому. А сьогодні я побачила Теймура посивілим. Він став зовсім сивим... Це фізіологічний процес, викликаний сильним стресом. Ці моторошні і нелюдські умови утримання, ці вигадливі фізичні тортури і постійний психологічний тиск, а також карцерний холод спричинять невиліковні наслідки", - написала мати політв'язнів.

Сини розповіли їй про умови утримання в СІЗО.

Так, Узеїра утримують в одиночній камері в спецблоці під постійним відеоспостереженням, він повністю ізольований від інших ув'язнених, а Теймура - в підвалі, в маленькому, холодному і вологому середовищі з суворими умовами утримання.

"Виявляється, стіни в щілинах і дуже пронизливий холод в камері. Я ось дивуюся, як вони були взагалі без ковдри (недавно Абдуллаєвій вдалося передати синам теплі ковдри, яких в СІЗО не видали - УНІАН), а сьогодні вже рівно місяць, як вони в Таганрозі. Виявляється, вони частину ковдри стелять під себе на "нари", а другою половиною ковдри вкриваються, тому що й матраца теж немає", - розповіла вона.

Як повідомлялося раніше, 12 жовтня 2016 року в Криму були проведені обшуки в п'яти мусульманських сім'ях.

В результаті обшуків затримано п'ять кримських татар, яких обвинувачують в участі в забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір»: Рустема Ісмаїлова, Узеїра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.

18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав їх винними в скоєнні злочину за ст. 205.5 «Участь у діяльності терористичної організації») і засудив: Теймура Абдуллаєва до 17 років колонії суворого режиму (за ч. 1), Узеїра Абдуллаєва - до 13 років (ч. 2), Ісмаїлова - до 14 років (за ч. 2), Саледінова і Джемаденова - до 12 років (ч. 2). 24 грудня Верховний суд РФ пом'якшив вирок: Абдулаєву - на 16,5 років і 1 рік і 4 місяці адміністративного нагляду, Абдулаєву - на 12,5, Ісмаїлову - на 13,5, Джемаденову і Саледінову - на 11,5.

 



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