Авиакатастрофа в Иране: украинский самолет был «непреднамеренно» сбит

09:35 11.01.2020   Украина

Иран заявляет, что его военные "непреднамеренно" сбили украинский пассажирский самолет, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

Об этом сообщает государственное телевидение Ирана, передает BBC News.

В заявлении говорится, что это произошло из-за "человеческой ошибки" после того, как самолет пролетел рядом с уязвимым местом, принадлежащим иранской Революционной гвардии.

В заявлении говорится, что самолет был ошибочно принят за «вражескую цель».

Ответственные лица будут привлечены к ответственности, добавил он.

Иран ранее отверг предположения о том, что одна из его ракет сбила самолет в окрестностях столицы Тегерана в среду.

Но давление возросло после того, как США и Канада со ссылкой на разведку заявили, что, по их мнению, Иран сбил самолет ракетой, возможно, случайно.

В своем твиттере президент Ирана Хасан Рухани сказал, что «ужасная катастрофа» самолета была «непростительной ошибкой» .

Прекращение полета PS752 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» с гибелью 176 человек произошло спустя несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по двум авиабазам, в которых размещались американские войска в Ираке.

Американские СМИ предположили, что украинский авиалайнер мог быть ошибочно принят за военный самолет, поскольку Иран готовился к возможному ответному удару США.

Воздушные удары Ирана были нанесены в ответ на убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Солеймани во время штурма американского беспилотника 3 января.

В своем твиттере в субботу министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф предположил, что «авантюризм США» был частично виноват в падении украинского самолета.

Жертвами катастрофы стали 82 иранца, 57 канадцев и 11 украинцев, а также граждане Швеции, Великобритании, Афганистана и Германии.

Что говорится в заявлении Ирана?

В субботу утром в иранском военном заявлении, опубликованном по государственному телевидению, было объявлено, что он по ошибке ударил по полету PS752.

В заявлении говорится, что самолет летел около «чувствительного военного центра» Революционной гвардии, силы, созданной для защиты исламской системы страны.

В заявлении говорится, что из-за обострения напряженности в отношениях с США иранские вооруженные силы "достигли высшей степени готовности". «В таком состоянии, из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, полет был сбит», - добавил он.

В заявлении военные извинились за то, что сбили самолет, заявив, что они модернизирует свои системы, чтобы предотвратить такие «ошибки» в будущем.

Лица, ответственные за запуск ракеты, как сообщается, будут привлечены к ответственности.

Что произошло до объявления Ирана?

Объявление военных Ирана знаменует собой резкий отход от отрицаний последних дней. Еще в пятницу Иран настаивал на том, что самолет не был сбит.

«Для нас ясно, что мы можем с уверенностью сказать, что этот самолет не был сбит ракетой», - сказал глава Организации гражданской авиации Ирана (CAOI) Али Абедзаде.

В четверг официальный представитель правительства Али Рабией обвинил США и их союзников в том, что они "лгут и участвуют в психологической войне" в своих предположениях о причине аварии.

Но поскольку свидетельства, указывающие на нанесение ракетного удара, стали громче, призывы к прозрачному расследованию.

Видео, полученное New York Times, показало, что ракета разлетелась по ночному небу над Тегераном и затем взорвалась при контакте с самолетом. Примерно через 10 секунд на земле раздается громкий взрыв. Самолет, горит, продолжает летать.

В четверг телевизионные изображения с места крушения показали, что механический экскаватор помогает убирать мусор, вызывая опасения, что важные доказательства могли быть удалены.

В ответ Иран пообещал провести полное расследование, пригласив к участию агентства по авиационным происшествиям из Украины, Канады и США.

В пятницу министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань предупредил Иран, что «мир наблюдает», сказав, что семьи тех, кто на борту, «хотят правды».

Его предупреждение прозвучало на следующий день после того, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что получил сведения из нескольких источников, указывающие на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух".

Ракетный удар по пассажирскому самолету не является беспрецедентным. В июле 2014 года ракета российского производства попала в малайзийский гражданский авиалайнер над Украиной, убив 298 человек на рейсе MH17.



Ще на цю тему:

09:45 11.01.2020
Україна очікує вибачень від Ірану – Зеленський
20:59 10.01.2020
Пристайко: Київ виступає за міжнародне розслідування аварії літака в Ірані
19:55 10.01.2020
Іран надав Україні доступ до чорних скриньок літака МАУ, - Пристайко
18:41 10.01.2020
Підстав звинувачувати Іран у відповідальності за падіння літака зараз немає, - РФ
13:42 10.01.2020
Зеленський і Пристайко отримали від представників США дані щодо авіакатастрофи МАУ
10:15 10.01.2020
Зеленський просить світову спільноту надати докази влучання ракети у літак МАУ
10:01 10.01.2020
Іран запросив Канаду, Україну і США розслідувати катастрофу МАУ
08:41 10.01.2020
Україна у Радбезі ООН оголосила заяву чотирьох країн щодо катастрофи Boeing
17:21 08.01.2020
Посли G7 співчувають рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Ірані
17:01 08.01.2020
Українцям рекомендують утриматися від поїздок в Ірак
15:41 08.01.2020
Глави МЗС України та Ірану домовилися координувати дії слідчих груп щодо встановлення причини аварії українського літака
15:21 08.01.2020
США, ЄС та Канада відреагували на авіакатастрофу українського літака в Ірані
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
09:21 02.01.2020
Болгарія почала отримувати російський газ з "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
09:30 08.01.2020
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
08:45 06.01.2020
У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"
08:41 03.01.2020
Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про будівництво газопроводу
Всі новини країни
Грузия Грузия
16:21 10.01.2020
Абхазії: прихильники Хаджимби заявили, що учасники протесту захопили зброю в «адміністрації президента»
14:41 10.01.2020
Уряд Грузії розірвав контракт на будівництво мегапорту у Чорному морі
09:30 10.01.2020
Протести в Абхазії: «парламент» закликав «президента» добровільно скласти повноваження
20:00 09.01.2020
В Абхазии протестующие штурмовали здание администрации "президента" / Фото
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
20:55 10.01.2020
Російський корабель небезпечно наблизився до есмінця США
18:41 10.01.2020
Підстав звинувачувати Іран у відповідальності за падіння літака зараз немає, - РФ
10:45 10.01.2020
ООН може призупинити допомогу Сирії через вето Росії та Китаю
08:51 10.01.2020
Сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі перебріхуванння історії політиками РФ
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:45 10.01.2020
Румунія готується до дострокових парламентських виборів
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
08:45 08.01.2020
Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
Всі новини країни
Турция Турция
16:41 10.01.2020
В Анталії здійснив жорстку посадку російський літак, пошкоджено фюзеляж / Фото
10:30 10.01.2020
Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, трьох людей шукають
20:30 09.01.2020
ВМС Туреччини цього року отримають легкий авіаносець / Фото
11:40 09.01.2020
Туреччина та Росія закликають до перемир’я в Лівії з 12 січня
Всі новини країни
Украина Украина
09:59 11.01.2020
Мати фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" розповіла про умови утримання в СІЗО РФ
09:50 11.01.2020
Військові України та Канади провели спільні навчання за стандартами НАТО
09:45 11.01.2020
Україна очікує вибачень від Ірану – Зеленський
09:35 11.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: украинский самолет был «непреднамеренно» сбит
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд