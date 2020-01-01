Иран заявляет, что его военные "непреднамеренно" сбили украинский пассажирский самолет, в результате чего погибли все 176 человек на борту.

Об этом сообщает государственное телевидение Ирана, передает BBC News.

В заявлении говорится, что это произошло из-за "человеческой ошибки" после того, как самолет пролетел рядом с уязвимым местом, принадлежащим иранской Революционной гвардии.

В заявлении говорится, что самолет был ошибочно принят за «вражескую цель».

Ответственные лица будут привлечены к ответственности, добавил он.

Иран ранее отверг предположения о том, что одна из его ракет сбила самолет в окрестностях столицы Тегерана в среду.

Но давление возросло после того, как США и Канада со ссылкой на разведку заявили, что, по их мнению, Иран сбил самолет ракетой, возможно, случайно.

В своем твиттере президент Ирана Хасан Рухани сказал, что «ужасная катастрофа» самолета была «непростительной ошибкой» .

Прекращение полета PS752 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» с гибелью 176 человек произошло спустя несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по двум авиабазам, в которых размещались американские войска в Ираке.

Американские СМИ предположили, что украинский авиалайнер мог быть ошибочно принят за военный самолет, поскольку Иран готовился к возможному ответному удару США.

Воздушные удары Ирана были нанесены в ответ на убийство высокопоставленного иранского генерала Касема Солеймани во время штурма американского беспилотника 3 января.

В своем твиттере в субботу министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф предположил, что «авантюризм США» был частично виноват в падении украинского самолета.

Жертвами катастрофы стали 82 иранца, 57 канадцев и 11 украинцев, а также граждане Швеции, Великобритании, Афганистана и Германии.

Что говорится в заявлении Ирана?

В субботу утром в иранском военном заявлении, опубликованном по государственному телевидению, было объявлено, что он по ошибке ударил по полету PS752.

В заявлении говорится, что самолет летел около «чувствительного военного центра» Революционной гвардии, силы, созданной для защиты исламской системы страны.

В заявлении говорится, что из-за обострения напряженности в отношениях с США иранские вооруженные силы "достигли высшей степени готовности". «В таком состоянии, из-за человеческой ошибки и непреднамеренно, полет был сбит», - добавил он.

В заявлении военные извинились за то, что сбили самолет, заявив, что они модернизирует свои системы, чтобы предотвратить такие «ошибки» в будущем.

Лица, ответственные за запуск ракеты, как сообщается, будут привлечены к ответственности.

Что произошло до объявления Ирана?

Объявление военных Ирана знаменует собой резкий отход от отрицаний последних дней. Еще в пятницу Иран настаивал на том, что самолет не был сбит.

«Для нас ясно, что мы можем с уверенностью сказать, что этот самолет не был сбит ракетой», - сказал глава Организации гражданской авиации Ирана (CAOI) Али Абедзаде.

В четверг официальный представитель правительства Али Рабией обвинил США и их союзников в том, что они "лгут и участвуют в психологической войне" в своих предположениях о причине аварии.

Но поскольку свидетельства, указывающие на нанесение ракетного удара, стали громче, призывы к прозрачному расследованию.

Видео, полученное New York Times, показало, что ракета разлетелась по ночному небу над Тегераном и затем взорвалась при контакте с самолетом. Примерно через 10 секунд на земле раздается громкий взрыв. Самолет, горит, продолжает летать.

В четверг телевизионные изображения с места крушения показали, что механический экскаватор помогает убирать мусор, вызывая опасения, что важные доказательства могли быть удалены.

В ответ Иран пообещал провести полное расследование, пригласив к участию агентства по авиационным происшествиям из Украины, Канады и США.

В пятницу министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань предупредил Иран, что «мир наблюдает», сказав, что семьи тех, кто на борту, «хотят правды».

Его предупреждение прозвучало на следующий день после того, как канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что получил сведения из нескольких источников, указывающие на то, что самолет был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух".

Ракетный удар по пассажирскому самолету не является беспрецедентным. В июле 2014 года ракета российского производства попала в малайзийский гражданский авиалайнер над Украиной, убив 298 человек на рейсе MH17.