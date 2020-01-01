Пристайко: Київ виступає за міжнародне розслідування аварії літака в Ірані

20:59 10.01.2020   Украина

Київ ініціює створення міжнародної коаліції з розслідування причин катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Ірані.

З такою заявою у п'ятницю, 10 січня, виступив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє агенція "Українські новини".

"Ми зараз хочемо встановити істину. І для цього ми, наприклад, хочемо створити міжнародну коаліцію, яка буде займатися розслідуванням", - наголосив глава МЗС. Він також повідомив, що увечері в п'ятницю матиме відеоконференцію з міністрами закордонних справ країн, зацікавлених у розслідуванні. Пристайко сподівається, що міністри домовляться створити міжнародний механізм, в рамках якого кожна країна буде представлена в розслідуванні, включаючи представників компанії Boeing - виробника літака, а також французьких компаній-виробників двигунів.

Міністр також повідомив, що українські експерти, які прибули до Ірану, отримали доступ як до бортових самописців, уламків та фрагментів літака, так і до місця трагедії. "Зараз наша команда отримала доступ до "чорних скриньок", і ми плануємо найближчим часом почати реконструкцію переговорів. Також ми отримали доступ до записів диспетчерів з Центру управління польотами в аеропорту Тегерана", - повідомив Пристайко.

Київ розглядає всі версії катастрофи

Україна, між тим, не відкидає жодної з версій причин катастрофи літака МАУ. "Ми не відкидаємо жодної з версій. Усі версії розглядаються. Наше головне завдання - це абсолютно справедливо і неупереджено встановити причини цієї трагедії, якщо хтось винен - знайти винних", - заявив Пристайко.

Якщо ж буде доведено, що літак збила іранська ракета, Київ вимагатиме притягнення всіх винних до відповідальності, а також - компенсації, зазначив глава МЗС.

Крім того, Пристайко спростував інформацію про можливий тиск США на Україну через розслідування причин катастрофи літака МАУ, а також зазначив, що до кінця розслідування національним авіалініям України заборонено здійснювати польоти до Ірану та Іраку.

Що відомо про катастрофу

Літак компанії МАУ Boeing 737, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту імені імама Хомейні. Усі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Увечері 9 січня низка американських ЗМІ та західних інформагентств повідомили з посиланням на власні джерела, що літак МАУ під Тегераном, найбільш імовірно, був випадково збитий іранською ракетою. Пізніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також заявив про наявність у канадського уряду підтверджень того, що літак МАУ був збитий іранською ракетою. З аналогічними заявами виступили також держсекретар США Майк Помпео, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон та та міністерка оборони Нідерландів Анк Бейлевелд. У той же час президент США Дональд Трамп заявив, що літак МАУ в Тегерані могли збити помилково.

Пізніше видання New York Times авторизувало відео, на якому видно, як в літак, який ймовірно злетів з аеропорту Тегерана, влучила ракета. Це відео на підтвердження влучення ракети в літак МАУ опублікувала й група розслідувачів Bellingcat.

10 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко підтвердив, що США передали Києву "важливі дані" про катастрофу літака Boeing 737.

 



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