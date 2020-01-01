Російський корабель небезпечно наблизився до есмінця США
|20:55 10.01.2020
|Россия
Російський військовий корабель "агресивно наблизився" 9 січня до есмінця військово-морських сил США в Аравійському морі, ігноруючи попередження американського судна та ризикуючи зіткненням.
Про це повідомили у п’ятницю ВМС США, інформує CNN, передає Укрінформ.
"Есмінець "Фаррагут" дав п'ять коротких сигналів про небезпеку зіткнення і попросив російський корабель змінити курс відповідно до міжнародних правил судноплавства. Російський корабель спочатку відмовився це робити, але врешті змінив курс", - ідеться в повідомленні ВМС.
За даними ВМС США, російський корабель пройшов повз есмінець за 55 метрів. Американська сторона назвала цей інцидент небезпечним та провокаційним.
У червні 2019 року, ідеться в повідомленні, у Тихому океані військові кораблі США та Росії наблизилися одне до одного так, що американський корабель був змушений здійснити екстрений маневр, щоб уникнути зіткнення.
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