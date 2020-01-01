Представлено проект російського вертольотоносця

20:41 10.01.2020   Крым

В ході проведення в окупованому Севастополі конференції «Российский Военно-Морской Флот в XXI веке» було представлено проект проект російського вертольотоносця (універсального десантного корабля).

Відповідний проект був представлений президенту Росії Володимиру Путіну в ході візиту у захоплену Академію військово-морських сил імені П. С. Нахімова, повідомляє Український мілітарний портал.

Проект вертольотоносця представила російське акціонерне товариство «Судостроительная Корпорация «Ак Барс».

Саме в управлінні корпорації «Ак Барс» перебуває захоплений у 2014 році керченський суднобудівний завод «Затока», де як ми повідомляли, окупанти збираються закласти та побудувати російський універсальний десантний корабель.

Короткі технічні характеристики проекту універсального десантного корабля:

Водотоннажність: 23 000 тонн
Довжина(найбільша): 254 метри
Ширина (найбільша): 42 метри

Проект представленого російського вертольотоносця передбачає розміщення 18 гелікоптерів різних типів, до 75 одиниць техніки та мати 8 десантних засобів (десанті катери).

Раніше повідомлялось, що проектом передбачена водотоннажність вертольотоносців до 15 тисяч тонн, що дасть можливість нести на борту більше 10 гелікоптерів різних типів, а також розміщення великої докової камери для десантних катерів.

До кінця минулого року міністерство оборони Росії мало завершити формування тактико-технічного завдання на перші російські універсальні десантні кораблі.



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