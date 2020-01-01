Об этом Путин заявил на совещании с руководящим составом минобороны и руководством ВМФ.

Об этом сообщает Интерфакс, передає Флот2017.

По словам Путина статус морской державы должен быть укреплен через оснащение флота по последнему слову техники.

«Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», — заявил Путин.

Оказывается, у Путина считают, что «все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание», на которое «были направлены значительные ресурсы и средства».

«Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники», — отметил Путин. В этом отношении оккупанты намерены модернизировать стратегические ядерные силы морского базирования.

В порыве гордости за достижения в сфере «направления значительных ресурсов и средств» на поддержание флота Путин заявил, что по его прогнозам доля современных вооружений и техники на флоте должна составить 70%.