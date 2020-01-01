«Верховный» оккупант пригрозил укрепить свой морской статус
|20:21 10.01.2020
|Крым
Об этом Путин заявил на совещании с руководящим составом минобороны и руководством ВМФ.
Об этом сообщает Интерфакс, передає Флот2017.
По словам Путина статус морской державы должен быть укреплен через оснащение флота по последнему слову техники.
«Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав», — заявил Путин.
Оказывается, у Путина считают, что «все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание», на которое «были направлены значительные ресурсы и средства».
«Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники», — отметил Путин. В этом отношении оккупанты намерены модернизировать стратегические ядерные силы морского базирования.
В порыве гордости за достижения в сфере «направления значительных ресурсов и средств» на поддержание флота Путин заявил, что по его прогнозам доля современных вооружений и техники на флоте должна составить 70%.
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