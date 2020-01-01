Путін зізнався, що з водопостачанням в анексованому Криму все погано

20:01 10.01.2020   Крым

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність розв’язати питання водопостачання окупованого Криму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кремля, про це він заявив у Ялті на нараді з питань соціально-економічного розвитку окупаційного Криму.

«Зроблено багато, але ще не все. Ще потрібно попрацювати над проблемами водопостачання, водовідведення, над розв’язанням екологічних питань, якими тут, схоже, взагалі ніхто ніколи і не опікувався», - сказав Путін.

При цьому він зазначив, що з моменту анексії Криму Росія побудувала Кримський міст, розв’язані питання енергомереж, газопостачання, траси й аеропорту. На його думку, за цим мають бути результати.

«Проекти, звичайно, дали серйозний імпульс для ділової, соціальної активності, дозволили підвищити туристичну привабливість регіону, створити нові робочі місця і відкрити додаткові можливості для бізнесу та інвестицій», - сказав Путін.

На його думку, треба думати не тільки про курортні, туристичні зони, але про всі населені пункти. «Основна проблема, про яку говорять люди, - це нормалізація цін на товари першої необхідності: харчові продукти, паливо, будівельні матеріали», - сказав Путін.

Він додав, що відкриття з 1 липня регулярного залізничного сполучення має позитивно позначитися на постачанні кримського ринку.

9 січня російські силовики випробували в окупованому Криму крилату ракету «Калибр» і гіперзвукову аеробалістичну ракету «Кинджал».


 



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