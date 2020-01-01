Український консул зустрівся з кримськими політв'язнями у СІЗО Ростова
|19:41 10.01.2020
|Крым
Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з кримськими політв'язнями, звинуваченими в "тероризмі" і засудженими до термінів від 12,5 до 16 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність, передає Укрінформ.
"Після апеляції у Верховному суді РФ генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав трьох фігурантів сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" в СІЗО №5 (м. Ростов-на-Дону - ред.) - Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова, Рустема Ісмаїлова", - йдеться в повідомленні.
Як розповів Малишевський, йому вдалося зустрітися і поговорити з кожним із політв'язнів.
"Із кожним я зустрівся окремо. Ми розмовляли хвилин 30-40. Приміщення поруч з камерами, наглядач з нами. Я спочатку розповів хлопцям те, що сам читав - своє враження про їх звернення і так зване "останнє слово" у Верховному суді, реакцію людей на те, що сталося, про молебни в усьому Криму, які пройшли напередодні судового засідання. Перечитав їм послання від дружин", - повідомив консул.
За його словами, хлопці виглядали нормально, трималися і відчували себе "добре, наскільки це можливо, в таких умовах".
Малишевський обговорив питання подальшої комунікації представників консульства України з політв'язнями.
"Оскільки система ФСВП Росії, порівняно з судом, вбачає в наших громадянах виключно громадян РФ, і не дозволяє консулам зустрічі з ними вже в колоніях, я попередив своїх співрозмовників, що в контакті з родичами будемо "ділити" дозволені законами РФ побачення - три короткострокових і три довгострокових", - прокоментував Малишевський.
Дипломат також повідомив, що намагається найближчим часом отримати дозвіл на відвідування братів Абдуллаєвих в СІЗО-2 м. Таганрога, щоб встигнути зустрітися з ними до їх етапування в російські колонії.
Як повідомлялося раніше, Верховний суд РФ, який розглянув апеляційну скаргу на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду м. Ростов-на-Дону, залишив в силі вирок фігурантам сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір", лише на півроку зменшивши терміни кожному з них.
В результаті Абдуллаєв Теймур засуджений до 16 років 6 місяців колонії суворого режиму і 1 року 4 місяців адміністративного нагляду, Абдуллаєв Узеїр - до 12 років 6 місяців, Ісмаїлов Рустем - до 13 років 6 місяців, Джемаденов Еміль - до 11 років 6 місяців, Саледінов Айдер - до 11 років 6 місяців колонії суворого режиму.
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