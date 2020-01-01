В Іран, Ірак і Сирію не їздити, під час візитів в Ізраїль, Йорданію та ОАЕ - тримати зв'язок з рідними, - МЗС

19:21 10.01.2020   Украина

Міністерство закордонних справ розробило рекомендації для громадян щодо планування поїздок в країни Близького Сходу.

Текст рекомендацій опублікований на сайті МЗС, інформує Цензор.Нет.

"Міністерство закордонних справ наполегливо рекомендує утриматися від поїздок до Республіки Ірак, Ісламської Республіки Іран і Сирійської Арабської Республіки", - сказано в повідомленні.

Під час перебування в Ізраїлі, Йорданії, Саудівській Аравії та ОАЕ українцям радять підтримувати зв'язок з родичами або знайомими, інформуючи їх про місце свого перебування.

Ще до приїзду в ці країни потрбіно потурбуватися про зворотні квитки, вважають в МЗС. І про всяк випадок мати при собі засоби на оплату допомоги юриста.

Крім того, варто проявляти підвищену пильність, постійно стежити за новинами, носити при собі документи й уникати місць масового скупчення людей, підкреслили дипломати.

"У разі потрапляння в надзвичайні ситуації, виникнення загрози життю або здоров'ю під час перебування на території іноземної держави, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до дипломатичних місій України або на "гарячу лінію" МЗС: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or @ mfa.gov.ua", - додали в міністерстві.



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