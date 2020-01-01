Російська агресія проти України і Грузії становить загрозу для континенту.

На цьому наголошується у проєкті резолюції Європарламенту щодо імплементації у 2019 році спільної політики безпеки та оборони ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Європарламент вважає, що нестабільність і непередбачуваність на кордонах ЄС та його найближчому сусідстві (Північна Африка, Близький Схід, Кавказ, Балкани, Східне Середземномор'я, російська агресія проти України і Грузії), а також у далекому сусідстві (Сахель, Африканський ріг) становлять пряму і непряму загрозу безпеці континенту", - йдеться у проєкті документа.

Європарламент також висловлює занепокоєння діяльністю і політиками Росії, які продовжують дестабілізувати ситуацію та загрожувати безпековому середовищу.

"ЄП наголошує, що окупація Росією східної України продовжується, Мінські домовленості не виконані, анексія і мілітаризація Криму і Донбасу продовжується", - наголошується у проєкті резолюції.

У документі також вкотре засуджується військова інтервенція Росії і анексія Кримського півострова та висловлюється підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

Європарламентарії проведуть дебати про імплементацію спільної політики безпеки та оборони ЄС 14 січня у Страсбурзі.