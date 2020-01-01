Агресія Росії проти України є загрозою для всього континенту - проєкт резолюції ЄП
|19:01 10.01.2020
|Украина
Російська агресія проти України і Грузії становить загрозу для континенту.
На цьому наголошується у проєкті резолюції Європарламенту щодо імплементації у 2019 році спільної політики безпеки та оборони ЄС, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Європарламент вважає, що нестабільність і непередбачуваність на кордонах ЄС та його найближчому сусідстві (Північна Африка, Близький Схід, Кавказ, Балкани, Східне Середземномор'я, російська агресія проти України і Грузії), а також у далекому сусідстві (Сахель, Африканський ріг) становлять пряму і непряму загрозу безпеці континенту", - йдеться у проєкті документа.
Європарламент також висловлює занепокоєння діяльністю і політиками Росії, які продовжують дестабілізувати ситуацію та загрожувати безпековому середовищу.
"ЄП наголошує, що окупація Росією східної України продовжується, Мінські домовленості не виконані, анексія і мілітаризація Криму і Донбасу продовжується", - наголошується у проєкті резолюції.
У документі також вкотре засуджується військова інтервенція Росії і анексія Кримського півострова та висловлюється підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.
Європарламентарії проведуть дебати про імплементацію спільної політики безпеки та оборони ЄС 14 січня у Страсбурзі.
Ще на цю тему:
На Форумі ООН озвучили цифри: у Росії - 2 мільйони українців і жодної української школи
Україна і Росія ще не домовилися про обсяги транзиту газу - Оржель
Генштаб сумнівається в перспективі відкритої військової агресії РФ
Стала відома дата зустрічі "нормандської четвірки"
Пристайко не виключає вихід України з Мінських угод
Песков назвал "пустыми" сообщения о планах провести саммит "нормандской четверки" в ноябре
Украинский политзаключенный Шумков прекратит голодовку только после встречи с омбудсменом РФ / Фото