Підстав звинувачувати Іран у відповідальності за падіння літака зараз немає, - РФ
|18:41 10.01.2020
|Россия
Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що підстав звинувачувати Іран у тому, що його ракети збили український літак біля Тегерана на даному етапі немає, потрібно провести розслідування.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає РБК-Україна.
Таким чином він прокоментував слова прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, що літак міг бути збитий іранською ракетою класу "земля - повітря", але ненавмисно.
"Потрібно дати можливість фахівцям проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки. Починати якісь ігри щонайменше негідно. Ніяких підстав, я впевнений, немає, щоб на подібній стадії виступати з подібного роду гучними заявами", - сказав він.
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