Танкер «Делфі», що зазнав аварії біля берегів Одеси, може бути відбуксований і відремонтований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході брифінгу, після робочої зустрічі з представниками власника Delfi, Адміністрації морських портів України (АМПУ), капітанії Одеського морського порту, департаментів Одеської міськради, Національної поліції, Державної прикордонної служби та Держекоінспекції заявив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

«Зараз на судні проводяться водолазні роботи для виявлення того, наскільки танкер постраждав. Вони йдуть за замовленням судновласника, який з'явився і планує виконувати роботи по переміщенню затонулого бункерувальника. Оцінюється збиток, можливі подальші дії», - сказав Куций.

За його словами, власник, з урахуванням висновку водолазів, вирішить – піднімати танкер і буксирувати в найближчий порт, або розпиляти судно на металобрухт. «Ми очікуємо, що він озвучить своє рішення до 25 січня. Тоді у нас буде чітке уявлення, скільки часу піде на повну ліквідацію наслідків аварії», - уточнив керівник Одеської ОДА.

Він також зазначив, що початковий план прибрати танкер з узбережжя до Нового року не здійснився через шторми на морі і необхідний підбір водолазів, готових працювати на даному об'єкті. «Танкер не забруднює навколишнє середовище.

Нещодавно АМПУ поміняла навколо нього бони, але вони – страхувальні, на випадок, якщо з танків виллється залишок пального», – зазначив голова ОДА. На кінець січня запланована ще одна зустріч робочої групи, де буде прописано попередній план дій, з встановленими термінами і вартістю робіт.



