США й Україна попередньо погодили нову дату візиту Помпео до Києва - ОПУ

18:01 10.01.2020   Украина

Президент України Володимир Зеленський у ході телефонної розмови з держсекретарем США Майком Помпео узгодив подальший графік двосторонніх контактів між Києвом та Вашингтоном на найвищому рівні, насамперед візит Помпео до України наприкінці січня, який було перенесено з 3 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Зеленський поінформував співрозмовника про перебіг розслідування катастрофи українського літака в Тегерані, а Помпео висловив співчуття від американського народу у зв’язку з трагедією, підтримку та готовність сприяти у проведенні неупередженого розслідування.

"Вдячні за цінну підтримку США у розслідуванні причин катастрофи. Я зустрівся з тимчасовою повіреною у справах США Крістіною Квін та отримав важливу інформацію, яка може допомогти у розслідуванні", – сказав Зеленський.

Було також обговорено поточний розвиток ситуації на Близькому Сході та перспективи її нормалізації.

Нагадаємо, 31 грудня сталася спроба нападу на посольство США в Іраку. 

У результаті нападу на посольство в Багдаді Пентагон вирішив направити сотні додаткових військових на Близький Схід, а американський держсекретар Майк Помпео відклав поїздку до України та інші країни Європи і Центральної Азії.

10 січня Помпео заявив, що наразі не може виключити версію, що причиною катастрофи літака МАУ в Ірані став механічний збій.



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