Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан оголосив про дострокові парламентські вибори після обговорення з главою держави Клаусом Йоганнісом .

Про це повідомляє УНН із посиланням на DIGI24.

"Президент Румунії і я вирішили, що для Румунії найкраще ініціювати дострокові вибори", - сказав Орбан.

Прем'єр-міністр оголосив, що для підготовки дострокових парламентських виборів була сформована робоча група.

За словами глави уряду, виходом в ситуації коли Соціал-демократична партія втратила підтримку є організація дострокових парламентських виборів разом з місцевими виборами в травні 2020 року.

Відзначимо, парламентські вибори в Румунії повинні були відбудуться в кінці року.