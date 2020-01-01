Крымская правозащитная группа подвела итоги мониторингов доступности украинских медиа в Крыму.

В результате регулярных мониторингов КПГ, проведенных в 2019 году, установлено, что сигнал украинских FM радиостанций в Крыму постоянно блокируется российскими вещателями. В населенных пунктах Джанкой, Ермаково, Красноперекопск, Лобаново, Придорожное, Соленое озеро украинское FM радиовещание практически недоступно. В населенных пунктах Армянск, Ишунь, Зеленая Нива, Вишневка, Красноармейское, Источное, Новоалександровка, Мартыновка, Завет-Ленинский, Предмостное, Заречное, Овощное, Воинка радиосигнал блокируется частично.

Вещание украинских FM с телерадиовышки, расположенной на Чаплынке, в северном Крыму заглушают российские радиостанции.

Мониторинги КПГ показали, что в июле, сентябре и декабре 2019 года у 9 провайдеров в 9 населенных пунктах Крыма были полностью недоступны как минимум 18 сайтов. Среди них сайты 13 популярных украинских медиа: 5 канал, Главком, Депо, Зеркало недели, Левый берег, РБК-Украина, След.нет, Стрічка, Украинская правда, Укринформ, Фокус, Цензор.нет, UAinfo. Полностью недоступны также сайты Меджлиса крымскотатарского народа, исламской партии Хизб ут-Тахрир и религиозной организации Свидетели Иеговы.

По мнению Крымской правозащитной группы, сложившаяся практика является частью политики оккупационных властей по контролю информационного пространства Крыма и манипуляции общественным мнением крымчан.