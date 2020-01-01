В окупованому Криму проводять перевірку через знесення пам'ятника Леніну

17:21 10.01.2020   Крым

В окупованій Євпаторії знесли пам'ятник радянському вождю Володимиру Леніну в парку імені Франка.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", інформує УНН.

У підконтрольній Росії адміністрації Євпаторії відзначили, що дозволу на знесення пам'ятника не було.

"За результатами проведеної експертизи, будівлі та споруди парку імені Франка знаходяться в незадовільному, а частина - в аварійному стані, в зв'язку з чим підлягають списанню шляхом знесення. За фактом знесення скульптури Леніна буде проведена перевірка, так як дозволу на знесення конкретно цієї споруди видано не було. Хто саме зніс монумент, стане зрозуміло після розгляду", - повідомили в адміністрації видання "КП-Крим", повідомляють у "Крим.Реалії".

В соцмережах продовжують активне обговорення щодо такої події.



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