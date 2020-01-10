Министерство иностранных дел России утверждает, что вернуло украинской стороне ноту протеста, направленную Москве из-за визита российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым 9 января.

Как указали в ведомсстве, ноту вернули «ввиду отсутствия оснований для протеста», сообщают Известия.

В российском министерстве утверждают, что Путин «не должен согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты России».

9 января Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом приездом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.

Президент России Владимир Путин 9 января находился в Севастополе. Он наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». 10 января Путин находится в Ялте, где призвал российские власти полуострова «навести порядок» и повысить качество жизни населения.

Последний раз Путин побывал в Крыму 23 декабря прошлого года, во время запуска железнодорожного движения по Керченскому мосту.

МИД Украины неоднократно выражал протест в связи с несогласованными визитами президента Путина в аннексированный Россией Крым и Севастополь.