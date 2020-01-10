Москва вернула Киеву «без рассмотрения» ноту протеста по визиту Путина в оккупированный Крым
|15:10 10.01.2020
|Крым
Министерство иностранных дел России утверждает, что вернуло украинской стороне ноту протеста, направленную Москве из-за визита российского президента Владимира Путина в аннексированный Крым 9 января.
Как указали в ведомсстве, ноту вернули «ввиду отсутствия оснований для протеста», сообщают Известия.
В российском министерстве утверждают, что Путин «не должен согласовывать с иностранными государствами свои поездки в субъекты России».
9 января Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным несогласованным с Киевом приездом президента России Владимира Путина в аннексированный Крым.
Президент России Владимир Путин 9 января находился в Севастополе. Он наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов России в Черном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов». 10 января Путин находится в Ялте, где призвал российские власти полуострова «навести порядок» и повысить качество жизни населения.
Последний раз Путин побывал в Крыму 23 декабря прошлого года, во время запуска железнодорожного движения по Керченскому мосту.
МИД Украины неоднократно выражал протест в связи с несогласованными визитами президента Путина в аннексированный Россией Крым и Севастополь.
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