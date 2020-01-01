В Анталії здійснив жорстку посадку російський літак, пошкоджено фюзеляж / Фото
|16:41 10.01.2020
|Турция
Літак російської авіакомпанії Nordwind Airlines, що виконував рейс з Москви, здійснив жорстку посадку в турецькій Анталії.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію поширив турецький портал AirportHaber, який відстежує події в сфері цивільної авіації.
За даними порталу, пілоти літака A321-200 запросили екстрену посадку у зв'язку із задимленням. При приземленні одне шасі літака від удару деформувало фюзеляж.
Лайнер вилетів з Москви вранці 10 січня, він летів без пасажирів, екіпаж не постраждав.
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