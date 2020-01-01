Протестуючі, які захопили так звану «адміністрацію президента» в Абхазії заволоділи зброєю, яка там зберігалася.

Про це з посиланням на «секретаря радбезу республіки» Мухаммеда Кілбу передає Інтерфакс, повідомляє НВ.

«Розкриті всі кабінети, вкрадені символи держвлади. Як мені доповів один з керівників ДСО, кілька одиниць зброї їм вдалося повернути. Ведуться переговори щодо повернення усієї викраденої зброї», — заявив він.

Кілба також запевнив, що штурм захопленої будівлі поки не планується.

«Але такі заходи не виключаються у майбутньому. Все залежить від розвитку ситуації і результатів переговорів, які, можливо, пройдуть найближчим часом», — додав він.

Раніше повідомлялося, що 9 січня кілька сотень протестуючих пішли на штурм «адміністрації президента» в окупованому РФ Абхазькому регіоні Грузії.

Вони вимагали відставки кремлівського ставленика Рауля Хаджимби і проведення повторних «виборів».

У свою чергу фейковий «президент» йти не побажав, а лише перебрався до своєї заміської резиденції.