Абхазії: прихильники Хаджимби заявили, що учасники протесту захопили зброю в «адміністрації президента»
|16:21 10.01.2020
|Абхазия
Протестуючі, які захопили так звану «адміністрацію президента» в Абхазії заволоділи зброєю, яка там зберігалася.
Про це з посиланням на «секретаря радбезу республіки» Мухаммеда Кілбу передає Інтерфакс, повідомляє НВ.
«Розкриті всі кабінети, вкрадені символи держвлади. Як мені доповів один з керівників ДСО, кілька одиниць зброї їм вдалося повернути. Ведуться переговори щодо повернення усієї викраденої зброї», — заявив він.
Кілба також запевнив, що штурм захопленої будівлі поки не планується.
«Але такі заходи не виключаються у майбутньому. Все залежить від розвитку ситуації і результатів переговорів, які, можливо, пройдуть найближчим часом», — додав він.
Раніше повідомлялося, що 9 січня кілька сотень протестуючих пішли на штурм «адміністрації президента» в окупованому РФ Абхазькому регіоні Грузії.
Вони вимагали відставки кремлівського ставленика Рауля Хаджимби і проведення повторних «виборів».
У свою чергу фейковий «президент» йти не побажав, а лише перебрався до своєї заміської резиденції.
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