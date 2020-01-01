Дві європейські компанії хочуть використовувати українську ГТС — Вітренко
|15:21 10.01.2020
|Украина
Дві європейські компанії цікавляться транзитом російського газу до Європи через українську газотранспортну систему.
Про це виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко сказав в інтерв'ю Liga.net, повідомляє НВ.
"Уже є дві європейські компанії, з якими ми домовилися поговорити про умови організації транзиту. Але називати ці компанії ще передчасно", - зазначив він.
1 січня закінчився укладений у 2009 році транзитний контракт між Нафтогазом і Газпромом. За два дні до цього, 30 грудня, представники компаній підписали договір про організацію транзиту на найближчі п’ять років, а також мирову угоду, згідно з якою сторони відмовляються від взаємних претензій за контрактами 2009 року.
Крім того, Оператор ГТС України і Газпром підписали міжоператорську угоду, яка визначає технічні регламенти та правила взаємодії між операторами суміжних мереж. За новим контрактом у 2020 році Газпром відправить до Європи через українську ГТС не менше 65 млрд кубометрів газу, а в 2021—2024 роках — не менше 40 млрд кубометрів. Домовленості також передбачали, що Газпром заплатить Нафтогазу $2,9 млрд компенсації на виконання рішень Стокгольмського арбітражу. Нафтогаз отримав ці гроші 27 грудня.
Новий транзитний контракт опублікований не був, оскільки він є конфіденційним. За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, документ містить європейський принцип «качай або плати», якого не було в попередньому контракті.
Отже, хоча фізичні обсяги транзиту в перші дні січня тимчасово знизилися до 35−45 млн кубометрів на добу, оператор ГТС отримує оплату в повному обсязі з розрахунку 178 млн кубометрів на добу, пояснив генеральний директор ТОВ Оператор ГТС України Сергій Макогон. Загалом за п’ять років Газпром заплатить за транзит газу через газотранспортну систему України більше $7,2 млрд, повідомив Вітренко.
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