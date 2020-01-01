Президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Вадим Пристайко зустрілися з представниками США і отримали важливі дані щодо авіакатастрофи МАУ поблизу Тегерана.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пристайко написав у Twitter.

"Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - написав міністр.

Пристайко також повідомив, що Зеленський проведе телефону розмову з державним секретарем США Майком Помпео у п’ятницю, 10 січня, о 15:00.

Як відомо, у четвер ввечері почали надходити повідомлення від джерел у спецслужбах про те, що літак МАУ був збитий ракетою.

Згодом прем’єр Канади Джастін Трюдо офіційно оголосив: є докази, що літак збили ракетою земля-повітря, а ще пізніше в США опублікували відео, як ракета влучила в авіалайнер МАУ.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat підтвердила, що відео влучання ракети в Boeing було зняте в районі населеного пункту Паранд біля аеропорту Тегерана – ракету ж могли запустити з секретної бази Ірану IRSG.

Іран назвав неправдивими звинувачення про збиття літака МАУ ракетою, заявивши, що не візьме на себе відповідальність за "велику брехню".