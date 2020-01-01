Уряд Грузії розірвав контракт на будівництво мегапорту у Чорному морі

14:41 10.01.2020   Грузия

Уряд Грузії анулював контракт на будівництво першого в історії глибоководного порту, який позиціонувався на місцевому рівні як проєкт століття і був покликаний перетворити Грузію в глобальний центр в рамках ініціативи Китаю "Один пояс, один шлях".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Eurasianet.

Тбілісі заявляє, що буде шукати нового інвестора для будівництва порту Анаклія. Поки не зрозуміло, хто може виконати проєкт вартістю 2,5 мільярда доларів, сповнений економічних ризиків і обтяжений політичними суперечностями.

Уряд Грузії вирішив розірвати контракт з "Консорціумом розвитку Анаклії", який отримав виключне право на будівництво, розробку і експлуатацію порту, через невиконання ним зобов’язань.

Міністр регіонального розвитку та інфраструктури Майя Цкітішвілі після засідання уряду заявила, що за угодою до кінця 2020 року повинен був бути порт, але на цьому етапі необхідного результату досягнуто не було.

"Саме це призвело до розірвання контракту з цим інвестором, і ми будемо шукати більшого, більш серйозного інвестора", - додала вона.

Консорціум і його засновник, грузинський фінансист Мамука Хазарадзе, поклав провину за затримки на уряд. Хазарадзе і його колеги звинуватили уряд в спробі навмисного саботажу портового проєкту, оскільки той відмовився гарантувати кредити від міжнародних інвестиційних банків.

Хазарадзе давно стверджує, що реальна проблема, яка стоїть за цією суперечкою, - його особистий конфлікт з Бідзіною Іванішвілі, головою керівної партії "Грузинська мрія".

У минулому дипломати США та ЄС закликали уряд Грузії допомогти завершити порт, який може запропонувати альтернативний транзитний шлях для китайського експорту до Європи, який в основному йде через Росію.



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