Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити компенсацію українським фірмам

14:21 10.01.2020   Крым

Федеральний суд Швейцарії зобов'язав Росію виплатити 80 мільйонів швейцарських франків ($82,1 мільйона) в якості компенсації 12 українським фірмам, майно яких було конфісковано після анексії Криму в 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Swiss Info.

У двох рішеннях, опублікованих в четвер, суд відхилив апеляції російської держави на рішення, винесені Міжнародним арбітражним судом в Женеві в квітні минулого року.

Росія стверджувала, що женевський суд не підходить для винесення рішення по цій справі, оскільки тим самим він визначає статус Криму.

Вона також стверджувала, що аргумент, висунутий українськими фірмами, які заявили, що вони повинні бути захищені угодою про захист інвестицій між Росією і Україною 1998 року, непридатний.

На думку Федерального суду в Лозанні, компетенцію суду в Женеві не можна ставити під сумнів. Вона вже була підтверджена на попередньому слуханні в жовтні 2018 року, на якому суд також відхилив аргумент Росії про угоду 1998 року.

За відшкодуванням збитків в 2015 році в Постійну палату третейського суду в Гаазі звернулися 12 українських компаній, серед них "Укрнафта", що подала перший позов, і ще 11 українських підприємств, які подали другий позов. Частина цих компаній була раніше пов'язана з групою компаній Ігоря Коломойського.



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Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити компенсацію українським фірмам
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