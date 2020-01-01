«Крымские морские порты» начали массовые сокращения

14:01 10.01.2020   Крым

Официальный приказ пришёл сотрудникам Рыбного порта и Переправы в последний рабочий день прошлого года. Несколько сот человек попали под сокращение.

Об этом редакции Керчь.ФМ рассказал источник в рыбном порту.

«Сокращение сотрудников рыбного порта и переправы состоится до первого апреля. Кого то могут перевести в торговый порт, но там они сами сидят без денег.  Порядка 600 человек  подписали предупреждение о своем сокращении  и с 1 апреля  идут на улицу», - рассказал источник.

 



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