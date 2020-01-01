Официальный приказ пришёл сотрудникам Рыбного порта и Переправы в последний рабочий день прошлого года. Несколько сот человек попали под сокращение.

Об этом редакции Керчь.ФМ рассказал источник в рыбном порту.

«Сокращение сотрудников рыбного порта и переправы состоится до первого апреля. Кого то могут перевести в торговый порт, но там они сами сидят без денег. Порядка 600 человек подписали предупреждение о своем сокращении и с 1 апреля идут на улицу», - рассказал источник.