«Крымские морские порты» начали массовые сокращения
|14:01 10.01.2020
|Крым
Официальный приказ пришёл сотрудникам Рыбного порта и Переправы в последний рабочий день прошлого года. Несколько сот человек попали под сокращение.
Об этом редакции Керчь.ФМ рассказал источник в рыбном порту.
«Сокращение сотрудников рыбного порта и переправы состоится до первого апреля. Кого то могут перевести в торговый порт, но там они сами сидят без денег. Порядка 600 человек подписали предупреждение о своем сокращении и с 1 апреля идут на улицу», - рассказал источник.
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