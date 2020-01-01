У грудні зафіксовано 9 випадків фізичної агресії щодо журналістів, більшість жертв - жінки, - НСЖУ

13:21 10.01.2020   Украина

У грудні зафіксовано 9 інцидентів із застосуванням сили проти працівників медіа. Найчастіше фізична агресія до працівників ЗМІ застосовувалася в Києві - 7 випадків, а також у Львові та області - 2. У більшості інцидентів постраждали жінки - п’ятеро журналісток стали жертвами атак.

Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, інформує портал НСЖУ, повідомляє Українські Новини.

Одними із найрезонансніших стали два інциденти за участі правоохоронців, під час яких постраждали фотокореспондент Радіо Свобода Сергій Нужненко та журналістка й оператор hromadske.ua Вікторія Рощина й Олексій Нікулін. Зокрема, під час мітингу під Верховною Радою унаслідок сутички у Сергія Нужненка - забій правої руки, численні синці, розбиті окуляри та пошкоджена професійна камера.

- Заяву у Печерському райвідділі поліції написав за трьома статтями - перешкоджання журналістській діяльності, завдання тілесних ушкоджень та пошкодження журналістської техніки, - зазначає Сергій Нужненко у коментарі НСЖУ. - При цьому я зауважив, що перешкоди вчиняли саме співробітники поліції.

Так само одразу четверо журналістів постраждали 24 грудня під час висвітлення судового засідання у справі убивства Павла Шеремета: Алла Жизневська, журналістка телеканалу ZIK; Юлія Корзун, журналістка видання Страна.ua; Антоніна Бєлоглазова і Дмитро Кучер - є журналістами видання "Правовий контроль".

У Національній спілці журналістів зазначають, що у більшості грудневих випадків перешкоджання журналістській діяльності за зверненнями постраждалих Національна поліція оперативно розпочала відповідні кримінальні провадження.

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" - це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.



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