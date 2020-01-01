Президент России Владимир Путин проведет в оккупированной Ялте совещание с "руководителями" аннексированных Крыма и Севастополя по вопросам социально-экономического развития полуострова.

Об этом сообщил телеканал «Ялта-24».

Накануне Путин побывал в оккупированном Севастополе.

В акватории Черного моря прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов, за ходом которых президент наблюдал с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».