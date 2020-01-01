Путин в оккупированной Ялте совещание с "руководителями" аннексированных Крыма и Севастополя
|13:01 10.01.2020
|Крым
Президент России Владимир Путин проведет в оккупированной Ялте совещание с "руководителями" аннексированных Крыма и Севастополя по вопросам социально-экономического развития полуострова.
Об этом сообщил телеканал «Ялта-24».
Накануне Путин побывал в оккупированном Севастополе.
В акватории Черного моря прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов, за ходом которых президент наблюдал с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».
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