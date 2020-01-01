В оккупированном Севастополе приватизируют три предприятия, в том числе — 13-й судоремонтный завод
|12:41 10.01.2020
|Крым
Три предприятия оккупированного Севастополя, будут приватизированы в течение ближайших трёх лет, в их числе — 13-й судоремонтный завод Черноморского флота.
Об этом сообщается на сайте правительства страны оккупанта, опубликовавшем "прогнозный план приватизации имущества". Планируемый период приватизации — 2020–2022 годы, сообщает ForPost.
Так, 13-й судоремонтный завод включён в план приватизации повторно — впервые о его грядущем акционировании госкорпорацией ОСК (Объединённой судостроительной корпорацией) сообщалось весной 2017 года.
Приватизацию планировалось завершить в начале 2020 года, вложив до этого момента в модернизацию завода 2 млрд рублей. Не менее этой суммы планировалось вложить и после.
На протяжении последних четырёх лет директор завода Александр Юрьев неоднократно заявлял, что предприятие полностью загружено работой на «оборонку». Сейчас там завершается ремонт крейсера «Москва».
Кроме 13-го судоремонтного завода, приватизировать в Севастополе планируется 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота и 102-е предприятие электрических сетей МО РФ.
Ще на цю тему:
Москва вернула Киеву «без рассмотрения» ноту протеста по визиту Путина в оккупированный Крым
В Єревані заперечують запуск авіарейсів до Криму
Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити компенсацію українським фірмам
Путин в оккупированной Ялте совещание с "руководителями" аннексированных Крыма и Севастополя
Прокуратура АРК вынесла подозрение руководству российской компании за незаконную добычу песка в Крыму
Причиною посилення колективної оборони НАТО стала окупація Росією Криму – Столтенберг
Пішов професор Валерій Возгрін
Україна заявила протест через приїзд Путіна до окупованого Криму
Сегодня Путина ждут в оккупированном Севастополе
ЧФ утром 9 января перекроет рейд Севастопольской бухты
В Крыму за «государственную измену» арестовали 64-летнюю женщину