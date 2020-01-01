В оккупированном Севастополе приватизируют три предприятия, в том числе — 13-й судоремонтный завод

12:41 10.01.2020   Крым

Три предприятия оккупированного Севастополя, будут приватизированы в течение ближайших трёх лет, в их числе — 13-й судоремонтный завод Черноморского флота.

Об этом сообщается на сайте правительства страны оккупанта, опубликовавшем "прогнозный план приватизации имущества". Планируемый период приватизации — 2020–2022 годы, сообщает ForPost.

Так, 13-й судоремонтный завод включён в план приватизации повторно — впервые о его грядущем акционировании госкорпорацией ОСК (Объединённой судостроительной  корпорацией) сообщалось весной 2017 года.

Приватизацию планировалось завершить в начале 2020 года, вложив до этого момента в модернизацию завода 2 млрд рублей. Не менее этой суммы планировалось вложить и после.

На протяжении последних четырёх лет директор завода Александр Юрьев неоднократно заявлял, что предприятие полностью загружено работой на «оборонку». Сейчас там завершается ремонт крейсера «Москва».

Кроме 13-го судоремонтного завода, приватизировать в Севастополе планируется 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота и 102-е предприятие электрических сетей МО РФ.



Ще на цю тему:

15:10 10.01.2020
Москва вернула Киеву «без рассмотрения» ноту протеста по визиту Путина в оккупированный Крым
15:01 10.01.2020
В Єревані заперечують запуск авіарейсів до Криму
14:21 10.01.2020
Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити компенсацію українським фірмам
13:01 10.01.2020
Путин в оккупированной Ялте совещание с "руководителями" аннексированных Крыма и Севастополя
11:21 10.01.2020
Оккупанты работают над открытием незаконных авиарейсов в Армению и Турцию
09:41 10.01.2020
Прокуратура АРК вынесла подозрение руководству российской компании за незаконную добычу песка в Крыму
09:01 10.01.2020
Причиною посилення колективної оборони НАТО стала окупація Росією Криму – Столтенберг
08:44 10.01.2020
Пішов професор Валерій Возгрін
08:01 10.01.2020
Україна заявила протест через приїзд Путіна до окупованого Криму
13:40 09.01.2020
Сегодня Путина ждут в оккупированном Севастополе
08:00 09.01.2020
ЧФ утром 9 января перекроет рейд Севастопольской бухты
18:21 08.01.2020
В Крыму за «государственную измену» арестовали 64-летнюю женщину
Новини
Азербайджан Азербайджан
19:00 09.01.2020
Авиакомпания AZAL стала самой пунктуальной авиакомпанией в Европе
20:40 26.12.2019
Азербайджан увеличит инвестиции в экономику Турции за счет новых проектов SOCAR
18:00 25.12.2019
Винищувач Міг-29 розбився біля кордону з Азербайджаном
12:45 24.12.2019
Азербайджан зробив усе можливе в рамках євроінтеграції, вступ до ЄС неможливий - Алієв
Всі новини країни
Армения Армения
18:20 09.01.2020
ЮВО: В Армении минометчики учились уничтожать военную технику противника
14:00 27.12.2019
Армения получила российские истребители Су-30СМ
08:15 25.12.2019
Россия усиливает свою военную базу в Армении
09:00 23.12.2019
Армения получила на вооружение российские ЗРК
Всі новини країни
Болгария Болгария
15:41 10.01.2020
В Болгарії затримали міністра через проблеми з водопостачанням
19:15 09.01.2020
Военный бюджет Болгарии за год вырос на 125%.
10:21 08.01.2020
Болгарія отримує російський газ через "Турецький потік", Туреччина також, але із заходом до Болгарії
09:21 02.01.2020
Болгарія почала отримувати російський газ з "Турецького потоку"
Всі новини країни
Греция Греция
14:00 09.01.2020
Премьер Греции заявил о намерении купить эскадрилью F-35
09:30 08.01.2020
Греція закриває представництво МВФ в Атенах
08:45 06.01.2020
У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"
08:41 03.01.2020
Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про будівництво газопроводу
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 10.01.2020
Уряд Грузії розірвав контракт на будівництво мегапорту у Чорному морі
09:30 10.01.2020
Протести в Абхазії: «парламент» закликав «президента» добровільно скласти повноваження
20:00 09.01.2020
В Абхазии протестующие штурмовали здание администрации "президента" / Фото
19:45 09.01.2020
Артефакты возрастом почти в 8 тысяч лет обнаружены на западе Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:15 27.12.2019
В 2019 году жители Молдовы получили из-за рубежа более $1 млрд
17:01 26.12.2019
Молдовагаз готовится продать активы для погашения долга перед Газпромом
14:30 25.12.2019
Президент Молдовы одобрил утвержденный депутатами госбюджет на 2020 год
20:30 23.12.2019
Аеропорт Кишинева потрапив до рук російського бізнесмена
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 10.01.2020
ООН може призупинити допомогу Сирії через вето Росії та Китаю
08:51 10.01.2020
Сейм Польщі ухвалив резолюцію у справі перебріхуванння історії політиками РФ
21:15 09.01.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона, 9 января
21:00 09.01.2020
Немецкий бизнес покидает Россию
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:51 10.01.2020
Iveco поставить майже 1000 вантажівок для армії Румунії
19:59 08.01.2020
Румунія заявила, що не вважає чинний уряд Молдови серйозним партнером
08:45 08.01.2020
Румунія та Хорватія теж виводять війська з Іраку
08:50 21.12.2019
Влада Румунії продала автомобіль Чаушеску за $44 тисячі
Всі новини країни
Турция Турция
10:30 10.01.2020
Російський танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном, трьох людей шукають
20:30 09.01.2020
ВМС Туреччини цього року отримають легкий авіаносець / Фото
11:40 09.01.2020
Туреччина та Росія закликають до перемир’я в Лівії з 12 січня
08:15 09.01.2020
ЄС не визнає меморандум між Лівією і Туреччиною щодо розділу юрисдикцій у морі
Всі новини країни
Украина Украина
15:21 10.01.2020
Дві європейські компанії хочуть використовувати українську ГТС — Вітренко
15:10 10.01.2020
Москва вернула Киеву «без рассмотрения» ноту протеста по визиту Путина в оккупированный Крым
15:01 10.01.2020
В Єревані заперечують запуск авіарейсів до Криму
14:21 10.01.2020
Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити компенсацію українським фірмам
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд