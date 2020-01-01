Три предприятия оккупированного Севастополя, будут приватизированы в течение ближайших трёх лет, в их числе — 13-й судоремонтный завод Черноморского флота.

Об этом сообщается на сайте правительства страны оккупанта, опубликовавшем "прогнозный план приватизации имущества". Планируемый период приватизации — 2020–2022 годы, сообщает ForPost.

Так, 13-й судоремонтный завод включён в план приватизации повторно — впервые о его грядущем акционировании госкорпорацией ОСК (Объединённой судостроительной корпорацией) сообщалось весной 2017 года.

Приватизацию планировалось завершить в начале 2020 года, вложив до этого момента в модернизацию завода 2 млрд рублей. Не менее этой суммы планировалось вложить и после.

На протяжении последних четырёх лет директор завода Александр Юрьев неоднократно заявлял, что предприятие полностью загружено работой на «оборонку». Сейчас там завершается ремонт крейсера «Москва».

Кроме 13-го судоремонтного завода, приватизировать в Севастополе планируется 771-й ремонтный завод средств связи Черноморского флота и 102-е предприятие электрических сетей МО РФ.