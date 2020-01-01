На адмінкордоні з Кримом затримали учасника окупації півострова
|12:01 10.01.2020
|Крым
У четвер, 9 січня, правоохоронці затримали на адмінкордоні з Кримом бойовика, який сприяв захопленню Росією українського півострова.
Про це розповіли у прес-службі Національної поліції, передає НВ.
Як повідомляється, у 2014 році зловмисник входив до прокремлівської злочинної групи, відомої як «самооборона Криму».
За даним фактом йому повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь в діяльності непередбачуваних законом збройних формувань). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Стосовно затриманого судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
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