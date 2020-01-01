Близько 4 тисяч переселенців гостро потребують житла – заступник міністра
|11:41 10.01.2020
|Крым
Близько 4 тисяч внутрішньо переміщених осіб з окупованої частини Донбасу і Криму гостро потребують житла.
Про це в ефірі проєкта Радіо Свобода повідомив заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Руслан Калінін.
За його даними, ці люди живуть в місцях компактного проживання.
«У нас є дуже велика проблема. Це місця компактного проживання. Таких місць більше 100 по Україні», – зазначив Калінін.
Заступник міністра зазначив, що всього приблизно 400 тисяч сімей переселенців потребують житла.
Калінін також заявив, що на компенсацію зруйнованого житла на Донбасі в бюджеті України заклали 40 мільйонів гривень.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму.
За даними міністерства соціальної політики України станом на 4 березня 2019 року взято на облік 1 364 578 внутрішньо переміщених з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.
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