Оккупанты работают над открытием незаконных авиарейсов в Армению и Турцию
|11:21 10.01.2020
|Крым
Алексей Черняк, так называемый председатель комитета по туризму, курортам и спорту «госсовета» Крыма, заявил о согласовании Росавиацией запуска авиасообщения между аэропортом оккупированного Симферополя и аэропортом Еревана (Армения) в 2020 году. Также рассматривается вопрос об авиарейсах в аэропорт Стамбула (Турция).
Об этом сообщает ТАСС, передает Флот2017.
«Компания «Икар», которая входит в группу компаний Pegas Fly, получила согласование Росавиации на семь вылетов в неделю Ереван — Симферополь. Сейчас они планируют начать с двух вылетов с весны этого года, ближе к лету. Сейчас идут рабочие процессы авиакомпании по заключению договоров с аэропортами, получению лотов», — сказал Черняк.
По словам Черняка, сначала откроются авиарейсы на Ереван, а затем «следующим этапом станет запуск Симферополь – Стамбул».
«Надеемся, что после совместного запуска «Турецкого потока» нам это удастся совместными силами реализовать», — добавил он.
Напомним, в 2014 году украинские власти запретили взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям. Воздушное пространство над территорией Крыма было закрыто еще в марте 2014 года. Эти действия были вызваны оккупацией территории Крыма вооруженными силами РФ.
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