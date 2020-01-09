Украинский авиаперевозчик Jonika Airlines летом 2020 года начнет перелеты по маршруту Одесса – Афины – Одесса.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Рейсы будут проводиться каждый вторник с 10 июня по 24 октября. Самолеты компании будут вылетать из Одессы в 16:30, чтобы прибыть в столицу Греции в 19:00, и вылетать из Афин в 13:00, чтобы быть в Одессе в 15:30.

Впрочем, забронировать билеты пока что можно только по телефону.

Отметим, что Jonika Airlines существует с 2018 года и базируется в аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского.

Как сообщала USIonline.com, австрийская авиакомпания вводит проездной на рейсы в Одессу.