ООН може призупинити допомогу Сирії через вето Росії та Китаю
|10:45 10.01.2020
|Россия
Місії ООН по гуманітарній допомозі Сирії загрожує заморожування, якщо члени Ради безпеки не зможуть прийти до вирішення до закінчення діючої угоди.
Ця угода закінчується в п'ятницю ввечері, 10 січня, передає НВ.
Переговори про умови продовження повноважень місії не припиняються з 20 грудня 2019 року, після того, як на засіданні Радбезу ООН Росія і Китай наклали вето на проект відповідної резолюції.
Якщо резолюція не буде прийнята, «ООН і гуманітарних партнерам стане набагато важче досягти мільйонів сирійців, яким необхідний доступ до рятівної для їх життя допомоги», заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.
За оцінками ООН, допомога потрібна приблизно 3 млн людей.
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