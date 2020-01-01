Місії ООН по гуманітарній допомозі Сирії загрожує заморожування, якщо члени Ради безпеки не зможуть прийти до вирішення до закінчення діючої угоди.

Ця угода закінчується в п'ятницю ввечері, 10 січня, передає НВ.

Переговори про умови продовження повноважень місії не припиняються з 20 грудня 2019 року, після того, як на засіданні Радбезу ООН Росія і Китай наклали вето на проект відповідної резолюції.

Якщо резолюція не буде прийнята, «ООН і гуманітарних партнерам стане набагато важче досягти мільйонів сирійців, яким необхідний доступ до рятівної для їх життя допомоги», заявив представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

За оцінками ООН, допомога потрібна приблизно 3 млн людей.